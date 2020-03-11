CHP’li belediyede aile boyu zimmet

İzmir’de CHP’li Karaburun Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. CHP’li Başkan İlkay Gürkan Erdoğan, Plajlar Sorumlusu olarak atadığı yeğeni Derya Efe Girgin ve eşinin akrabası Handan Kalalı zimmetle suçlanıyor. CHP’li Karaburun Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu suç duyurusu ile başladı.

PARA ALINDI FİŞ KESİLMEDİ

Suç duyurusunda Karaburun Belediyesi tarafından taşeron işçiler aracılığıyla işletilen plajlarda nakit ödemeler karşılığında fiş kesilmediği, alınan ücretlerin akıbetinin belli olmadığı ifade edildi. Ayrıca Plajların işletme müdürlüğünün Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın yeğini tarafından yapıldığı, başkanın kızının da İncirliköy Halk Plajında kasiyer olduğu aktarıldı. Bu iddialar üzerine Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MÜFETTİŞLER 1 AY İNCELEDİ

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Müfettişleri de devreye girerek belediye de 1 ay süren incelemede bulundu. İncelemelere göre Karaburun belediyesine ait plajlarda 2019 yılı Temmuz ayında 581 bin 800 TL nakit, 891 bin 346 TL kredi kartı olmak üzere Toplam 1 milyon 473 TL hasılat elde edildi.

BELGELERE EL KONULDU

Ancak plaj sorumlu olarak görevlendirilen Belediye Başkanı İlkay Erdoğan’ın yeğeni Derya Efe Girgin, hasılatı belediyenin bankadaki hesabına yatırmak uzun süre kullandı ve bu nedenle zimmet suçu oluştu. Bu tespitler ışığında dün düğmeye basıldı. Polis ekipleri belediyeye giderek arama yaptı ve çok sayıda belgeye el koydu. Soruşturmanın el konulan belgeler ışığında derinleşmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan ve eşinin akrabası Handan Kalalı da zimmete göz yummakla suçlanıyor.

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ADI HEP SKANDALLA ANILDI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan daha önce de skandalları ile gündeme gelmişti. Belediye şirketine kendisini müdür olarak atayıp 7 bin 500 liralık ikinci maaş bağlayan Erdoğan, erkek kardeşinin oğlu üniversite öğrencisi Derya Girgin’i tesis müdürü, halasının kızı Yıldız Sedef’i halkla ilişkiler müdürü ve eşinin akrabası Handan Kalalı’yı muhasebe müdürü yapmıştı. Başkan İlkay Erdoğan’ın talimatıyla Eğlenhoca Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlığın üstüne kafeterya yapılması için çalışma başlatılmıştı.