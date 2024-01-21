CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 22 kişiden sekizi tutuklandı.

CHP'li Hasan Akgün’ün başkanı olduğu Büyükçekmece Belediyesi’nin, temel atılmadan inşa edilen 140 lüks villalık projeye rüşvet karşılığı imar verdiği ortaya çıkmış, Belediye başkan yardımcısı ve imar müdürünün de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Abdurrehim Çakır’ın da olduğu 7 belediye personeli ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül tutuklandı.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli bazı personeller hakkında, rüşvet aldıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Yapılan çalışmalarda bir inşaat firması tarafından Nisan 2024'te oturumun başlaması planlanan yaklaşık değeri 8 milyar lira olan toplam 140 villanın inşasında temel atılmadığı, zorunlu olan fore kazıkların çakılmadığı, sismik kontrollerinin yapılmadığı, yapı denetimcilerin hiçbir kontrol yapmadan sahte rapor düzenlediği tespit edilmiş, Belediye görevlilerinin rüşvet karşılığı usulsüz yapılara inşaat ruhsatı verdiğini belirleyen ekipler, raporları üniversite öğretim görevlilerinden kurulu bilirkişi heyetine göstermişti.

Heyet çalışmalarında iki ayrı keşif raporu ve belediye ruhsatlarının sahteliğine ilişkin bilirkişi raporu alınmasının ardından polis, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmış, Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.







