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POLİTİKA

CHP'li Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye katıldı

CHP'li Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha Önder'e, AK Parti rozetini taktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
CHPli Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Partiye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önder'e, AK Parti rozetini taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı, 4 dönem CHP Merkez İlçe Başkanı, eski CHP Çanakkale İl Başkanı Nejat Önder'i kürsüye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önder'e, AK Parti rozetini taktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin sevdası millet, sermayesi değerleridir. 40 yıldır siyasetin içinde, 4 dönem CHP Merkez İlçe Bşk'lığı ve CHP Çanakkale İl Bşk'lığı yapan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder; Genel Başkanımız ve Cbşk'mızın rozetini takmasıyla AK Parti ailesine katıldı. Hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "CHP’de Çanakkale İl Başkanlığı dahil bir çok görev yapmış ve bugün partimize katılmış Sn. Nejat Önder’in ayrılık gerekçeleri:
  • “Atatürk’e CHP’de lazım olduğu zaman sahip çıkılıyor”
  • “PYD ile komşuluğa bile razı olan genel başkan yardımcılarının olması”
  • Bunlara yalan diyebilen?"

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