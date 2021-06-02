CHP’li Çeviköz Radio France’nin HDP-PKK bağına ilişkin sorusunu cevapsız bırakıp hükümeti suçladı

İstanbul Milletvekili ve CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Radio France’nin sorularını yanıtladı. Çeviköz’e sorulan sorulardan biri HDP’ye açılan kapatma davası ve PKK’nın HDP ile olan ilişkisi oldu.

Çeviköz: Haksızlıktır yanlıştır uydurulmuştur

Çeviköz’e “HDP’nin PKK’nın siyasi vitrini olmakla suçlanıyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Çeviköz, kendisine yöneltilen bu soruya net bir cevap vermedi. Bunun yerine kaçamak bir söylemde bulunarak, hükümetin muhalefeti sindirmek için “terörist” ifadesine sarıldığını öne sürdü.

Çeviköz, “Haksızlıktır, yanlıştır, sıfırdan uydurulmuştur” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Mandacı zihniyet

“HDP’nin benzer değerleri paylaştığını düşünüyorum”

Çeviköz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin müttefiklerinin kim olacağına yönelik bir soruyu da “Türkiye'de demokrasiye inanan ve demokrasiyi yeniden tesis etmek isteyen partiler olacak” diyerek yanıtladı. HDP’nin de bu değerleri (solcu-laik) paylaştığını söyledi.

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