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POLİTİKA

CHP’li Çeviköz Radio France’nin HDP-PKK bağına ilişkin sorusunu cevapsız bırakıp hükümeti suçladı

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Radio France’nin “HDP, PKK’nın siyasi vitrini olmakla suçlanıyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap vermekten kaçındı. Bunun muhalefetin itibarsızlaştırılması için kullanıldığını savunan Çeviköz, kendisine yöneltilen sorudan kaçarak hükümeti suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Çeviköz Radio France’nin HDP-PKK bağına ilişkin sorusunu cevapsız bırakıp hükümeti suçladı
Ünal Çeviköz

İstanbul Milletvekili ve CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Radio France’nin sorularını yanıtladı. Çeviköz’e sorulan sorulardan biri HDP’ye açılan kapatma davası ve PKK’nın HDP ile olan ilişkisi oldu.

Çeviköz: Haksızlıktır yanlıştır uydurulmuştur

Çeviköz’e “HDP’nin PKK’nın siyasi vitrini olmakla suçlanıyor, ne düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Çeviköz, kendisine yöneltilen bu soruya net bir cevap vermedi. Bunun yerine kaçamak bir söylemde bulunarak, hükümetin muhalefeti sindirmek için “terörist” ifadesine sarıldığını öne sürdü.

Çeviköz, “Haksızlıktır, yanlıştır, sıfırdan uydurulmuştur” ifadelerini kullandı.

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“HDP’nin benzer değerleri paylaştığını düşünüyorum”

Çeviköz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin müttefiklerinin kim olacağına yönelik bir soruyu da “Türkiye'de demokrasiye inanan ve demokrasiyi yeniden tesis etmek isteyen partiler olacak” diyerek yanıtladı. HDP’nin de bu değerleri (solcu-laik) paylaştığını söyledi.

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