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Gündem CHPli danışman sahabeye hakaret etti
POLİTİKA

CHP’li danışman sahabeye hakaret etti

CHP Genel Merkezi danışmanı Mücahit Avcı, Twitter hesabından sahabe Mus'ab bin Umeyr hakkında hakaret içen bir mesaj paylaştı. Avcı, gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Haber Merkezi Diğer
Mücahit Avcı
Mücahit Avcı

CHP Genel Merkezi danışmanı Mücahit Avcı, sosyal medya hesabından tepki toplayan bir paylaşımda bulundu. Avcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, cahiliye devrinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve Müslüman olmasından dolayı hapsedilip ailesinin zenginliklerinden faydalanamayan sahabelerden Mus'ab Bin Umeyr’e hakaret etti.

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Tepki sonrası tweeti sildi

Avcı, paylaşımında, “AKP Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere sen 'Mus'ab Bin Umeyr'sin' diye sesleniyor. Mus'ab Bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesi AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından Avcı’ya tepki yağdı. CHP’li danışman bir süre sonra tweetini sildi.

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