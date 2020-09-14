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Gündem CHPli Başkan Atabayın tecavüz ederek video görüntü ile tehdit edildiğini iddia eden mağdur kadın şikayetçi oldu
AYDİN

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında tecavüz iddiasıyla suç duyurusu

CHP'li Başkan Atabay'ın tecavüz ederek video görüntü ile tehdit edildiğini iddia eden mağdur kadın şikayetçi oldu

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın, kendisine tecavüz ettiğini ileri süren kadın, avukatıyla birlikte geldiği Didim Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan S.T.'nin, CHP'li Başkan Atabay'ın kendisine iş bulma vaadiyle zorla birlikte olduğunu ve videosunu çekerek tehdit ettiğini belirtti. 4 yıl sonra şikayetçi olan S.T.'ye savcı ise 'Neden bunca bekledin' sorusunu yöneltti. Mağdur kadın S.T. bu soruya "Olayın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ve psikologumun da tavsiyesiyle artık ortaya çıkmaya ve şikayetçi olmaya karar verdim" ifadeleri ile cevap verdi.

Haber Merkezi DHA
Mağdur S.T., Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusunda bulundu.
Mağdur S.T., Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kadın, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın 4 yıl önce iş vaadiyle kendisiyle zorla birlikte olduğunu ileri sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusunda bulunan S.T. savcının "Şikayetçi olmak için neden bunca zaman beklediği" yönündeki sorusuna "Olayın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ve psikologumun da tavsiyesiyle artık ortaya çıkmaya ve şikayetçi olmaya karar verdim" yanıtını verdi.

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Suç duyurusunda bulunan S.T. adlı kadının avukatı Murat Sultansu, Didim Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hazırladıkları dilekçeyi cumhuriyet savcısına sunduklarını ifade etti.

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İddiaların çok vahim olduğunu belirten Sultansu, "Bir belediye başkanının kendisine iş aramaya gelen bir kişiye kamu gücünü kullanmak suretiyle böyle eylem gerçekleştirmesi çok vahim. Cumhuriyet savcımıza gerekenleri anlattık, delilleri de sunduk." dedi.

AA
Mağdur S.T., Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Sultansu, söz konusu olaya ilişkin Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Ö.G. ve Didim Belediye Meclis Üyesi A.Ç. ile Ö.Ç. hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

S.T. ise savcıya verdiği ifadede şu iddialarda bulundu:

  • "Yaklaşık 4 yıl önce Didim Belediyesine iş başvurusu yaptım, bana Başkan Atabay'ın yoğun olduğunu ve daha sonra benimle görüşeceğini söylediler. Belediyeden ayrıldıktan sonra arayan A.Ç. isimli kişi, başkanın mesai saatleri dışında görüşeceğini söyledi. Bulunduğum yere gelen bir şahıs beni Atabay'ın olduğu bir eve götürdü. Evde bir süre sohbet ettikten sonra önce alkol, ardından da uyuşturucu aldık. Bir müddet sonra kendimi kaybettim. Atabay ile Ö.Ç. zorla benimle oldu. Bu esnada A.Ç'nin de video çektiğini gördüm. Daha sonra bu video ile tehdit edildim."

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"4 YIL NEDEN BEKLEDİN?"

Savcının "Şikayetçi olmak için neden bunca zaman beklediği" yönündeki sorusuna S.T, "Olayın tekrar gündeme gelmesi nedeniyle ve psikologumun da tavsiyesiyle artık ortaya çıkmaya ve şikayetçi olmaya karar verdim." şeklinde yanıt verdi.

EK İFADEYE ÇAĞRILDI

Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabey ile başkan yardımcısı Ö.G., meclis üyeleri A.Ç. ve Ö.Ç. tarafından cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bu sabah savcılığa suç duyurusunda bulunan S.T. ek ifadeye çağrıldı. Adliyeye geri gelen S.T.'ye savcı, sosyal medyadaki görüntüler ve daha önceki ifadesinde gittiğini anlattığı çiftlik ile ilgili sorular yöneltti.

Ek ifade işleminin ardından adliyeden ayrılan S.T. açıklama yapmazkan, avukatı Murat Sultansu "Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı ek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de ifademizi verdik. Videodaki görüntülerin dışında çok fazla ayrıntı var. Biz de ifademizi vererek, Cumhuriyet savcısına yardımcı olduk" dedi.

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