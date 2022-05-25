Gündem Engin Özkoçun Soylu paylaşımına Bülent Turandan yanıt Geçti o günler kendinize gelin
POLİTİKA

Engin Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Bülent Turan'dan yanıt: Geçti o günler kendinize gelin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, 'Kaçacak' iddiasına bulunmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP liderine tek kelimelik yanıt vererek 'Yalancı' ifadesini kullanmıştı. Gelişme sonrası CHP'li Engin Özkoç, Soylu'yu hedef alarak, 'Kaçamayacaksın' paylaşımı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkoç'un skandal paylaşımına, "Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin." diyerek tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Engin Özkoçun Soylu paylaşımına Bülent Turandan yanıt: Geçti o günler kendinize gelin
Engin Özkoç - Bülent Turan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu öne sürüp, kamuoyuna açık belgelerle yeni bir algı operasyonuna girişti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe sert tepki gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'Yalancı' notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt

ENGİN ÖZKOÇ'A TEPKİ: GEÇTİ O GÜNLER KENDİNİZE GELİN

Paylaşımı hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadeleriyle, Bakan Soylu'nun paylaşımına benzer bir görsele yer verdi.

Özkoç'un skandal paylaşımına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oldukça sert sözlerle tepki gösterdi.

Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Turan, "Yani?! Rahmetli Menderes’e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?! Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.
İlk evini alacaklara müjde

İlk evini alacaklara müjde

Kamu bankaları başvuruları almaya başladı.
Avrupada final günü

Avrupa'da final günü

​Roma-Feyenoord maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Bidendan üst düzey Suudi Arabistan talimatı: Kurmaylarını gizlice yolladı

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kaygılarımız giderilmeli.

Eğlence ve lezzet dolu festival

Eğlence ve lezzet dolu festival

Balıkesir'e özgü 30 çeşit yöresel ürün görücüye çıkacak.

Virajı alamadı dereye uçtu

Virajı alamadı dereye uçtu

Otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler.

​Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşları ve dualarla veda...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.