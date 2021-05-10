CHP’li Erdoğdu’yu İP’li savunacak

Bakan Kurum ilan etti: Ankara'da 9 bin ağaçlık millet bahçesi 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKM Millet bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Kurum, AKM Millet bahçesinin yapımında sona geldiklerini belirterek, 30 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin açılışını yapacağız” dedi. AKM Millet bahçesinin yaklaşık yüzde 90'ını açık ve yeşil alan oluşturuyor. Millet Bahçesinde 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek bulunacak.