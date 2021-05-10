CHP’li Erdoğdu’yu İP’li savunacak

Millet İttifakı ortakları CHP ve İYİ Parti, her alanda ittifak yapıyor. İki parti arasındaki ittifak davalara da yansıdı. İYİ Parti’nin hukukçu Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın birçok CHP’linin davasına bakmaya başladığı öğrenildi.
Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen CHP’li Aykut Erdoğdu da vekaletini İYİ Partili Poyraz’a vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 250 bin TL tutarında tazminat davası açmıştı.