Gündem CHPli Esenyurt Belediyesinin kreş zammına kadınlardan protesto
İSTANBUL

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kreş zammına kadınlardan protesto

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin kreşlere 500 lira zam yapması üzerine, çocuklarını belediyeye bağlı kreşlere gönderen veliler eylem düzenledi. Aileler, daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için yaptırılan kreşlerin, ticarethaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

Haber Merkezi AA
400 TL olan kreş ücreti, yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktı.
400 TL olan kreş ücreti, yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktı.

Çocuklarını Esenyurt Belediyesine bağlı kreşlere gönderen veliler, kreş ücretine yapılan zammı, davullu zurnalı eylemle protesto etti.

Yetkililerle görüşmeleri engellendi

Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup kadın, belediyenin kreş ücretlerine yaptığı zam konusunda yetkililerle görüşmek istedi. Belediye binasına girmelerine izin verilmeyen kadınlar, slogan atıp davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kreşler ticarethaneye dönüştürüldü

Grup adına açıklama yapan Burcu Gül, daha önce dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan ailelerin çocukları için Esenyurt Belediyesi tarafından her mahalleye yaptırılan kreşlerin, giderek ticarethaneye dönüştürüldüğünü öne sürdü.

"Kabul etmiyorsanız çocukları alın diyorlar"

Gül, daha önce 400 TL olan kreş ücretinin yapılan zamla birlikte 900 TL'ye çıktığını belirterek, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize 'kabul etmiyorsanız çocuklarınızı alın' diyorlar. Çocuklarımızı da almak istemiyoruz. Bu pandemi döneminde işsiz güçsüz kalmak da istemiyoruz. Bu zammın geri alınmasını istiyoruz" dedi.

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