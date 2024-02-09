CHP Esenyurt ilçe teşkilatı, DEM Partililerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talebi ile başlattığı 'adalet nöbeti'ne ziyarette bulundu.
DEM Parti geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı.
Doğu illerindeki bu yürüyüşe bağlı olarak DEM Parti binalarında da 'adalet nöbeti' adı altında bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle eylemler düzenleniyor.
DEM Parti'nin Öcalan eylemine CHP'den destek
Bir araya gelen DEM Partililer, Öcalan'ın posterleri önünde oturup sloganlar atıyor, eylem yapıyor.
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki DEM Parti binası da İstanbul'daki eylemlerin merkezi haline geldi.
CHP'nin Esenyurt İlçe teşkilatı buradaki nöbeti ziyaret ederek destek verdi.
CHP'li Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün başkanlığındaki heyetin Öcalan posterleri önünde slogan atılan binayı ziyareti yine CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
"Naçizane desteklerimizi sunduk"
"Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği."