Doğu illerindeki bu yürüyüşe bağlı olarak DEM Parti binalarında da 'adalet nöbeti' adı altında bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle eylemler düzenleniyor.

"Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği."