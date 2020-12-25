CHP'li eski baro başkanına tacizden ceza

N.Ç. (50), 4 yıl önce İstanbul’da yaşarken anlaşamadığı eşi C.B.’den boşanmak için eski CHP Milletvekili Osman Çıtırık’ın oğlu eski Adana Barosu Başkanı Avukat Mengücek Gazi Çıtırık ile anlaştı. Boşanma davası sürerken iddiaya göre Çıtırık, N.Ç.’ye, gece saatlerinde, “T.M. isimli oteldeyim. Şu an kaldığım yer. 1517 oda numaralı. Çok rica ediyorum. Bu otel sorun olmaz. Çok memnun olurum. Mutlu edersiniz beni. Görüşmenin bence saati olmaz. Sabaha kadar sağa sola dönmektense beni kırmayın. Lütfen, bekliyorum” şeklinde mesajlar attı.

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N.Ç.’den cevap alamayan Çıtırık, bu sefer de gece 02.03’te, “Yarım saat daha uyumayacağım yoksa da canınız sağ olsun” şeklinde mesaj gönderdi.

OYNAT 00:32 CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün geçmiyor ki CHP'de bir taciz, tecavüz olayı duymayalım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP'yi sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP'nin azıcık ar duygusu varsa taciz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazım.' ifadelerini kullandı. 'Gün geçmiyor ki bir taciz olayı, tecavüz olayı, hırsızlık olayı duymayalım.' diyen Erdoğan, 'Şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Ceza az bulundu, karar istinafa taşındı



Bu mesajların ardından N.Ç., Mengücek Gazi Çıtırık hakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde cinsel taciz suçundan dava açtı. 2019 yılının Mart ayında ise davadan karar çıktı ve Çıtırık hakkında 125 gün hapis cezasına, ekonomik durumunun iyi olması nedeniyle de bu cezayı 3 bin 750 TL adli para cezası olarak ödemesine karar verildi. Ancak cezayı az bulan N.Ç., kararı istinafa taşıdı.

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"Sürekli tehdit edliyorum"



Bu sürede ise Çıtırık’ın arkadaşı olduğunu iddia eden bazı kişiler N.Ç.’yi taciz etti. Çıtırık’ın arkadaşlarından tehdit mesajları ve telefonları almaya devam eden N.Ç., bir an önce şahısların gereken cezayı almasını istiyor. İHA’ya konuşan N.Ç., “Evden çıkamıyorum. Sürekli Çıtırık ile iş birliği yapan avukat arkadaşlarından tehdit telefonları alıyorum. Hukukçu olan bir kişinin böyle davranışlarda bulunması hiç doğru değil. Bu olay nedeniyle psikolojim de bozuldu. Bir an önce şikayetçi olduğum tüm şahıslar hakkında gerekenin yapılmasını ve yetkililerin devreye girmesini istiyorum” diye konuştu.

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Ayrıca Çıtırık, yerel bir gazetede kaleme aldığı köşe yazılarında kadın haklarından dem vurup iktidara bu yönde sert eleştiriler yöneltiyordu.

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