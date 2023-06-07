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CHP'li Gürsel Erol özel şirketinde çalıştırdığı işçinin maaşını Çiğli Belediyesi'ne ödetti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un kendisi, ailesi ve özel şirketleri için senelerce çalıştığını belirten bir İrfan Bural isimli işçi, mağduriyetini sosyal medya üzerinden duyurdu. Yıllarca maaşını Çiğli Belediyesi'nin ödediğini belirten işçi, "Tazminatsız çıkarıp telefonlarımı engellediniz. Hakkımı vermiyorsunuz." diyerek Erol'a seslendi.

Elif Karahan
13:21 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yanında çalışan işçi maaşını yıllarca Çiğli Belediyesi'nden aldığını öne sürdü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yanında çalışan işçi maaşını yıllarca Çiğli Belediyesi'nden aldığını öne sürdü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İrfan Bural isimli bir kişi, CHP'li Erol'un kendisi, ailesi ve özel şirketleri için senelerce çalıştığını belirterek mağdur olduğunu öne sürdü.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan işçi, hakkının verilmediğini ve telefonlarının engellendiğini belirtti.

'Kasanızdan para çıkmasın diye maaşımı Çiğli Belediyesi'ne ödettiniz'

Son çare olarak sosyal medya üzerinden Erol'a seslenen işçi,
"Vekil bey şahsınıza, aile bireylerinize ve aile şirketi GÜR-YA inşaatta senelerce çalıştım .Kasanızdan para çıkmasın diye maaşımı Çiğli Belediyesi'ne ödettiniz. İşiniz bitti, tazminatsız çıkarıp, telefonlarımı engellediniz. hakkımı vermiyorsunuz. LÜTFEN SESİMİ DUYUN."
ifadelerini kullandı.

Sigorta dökümünü de paylaştı

Hakkını arayan işçi, paylaşımına sigorta dökümünün ve Erol'un araçlarıyla çekilen fotoğraflarını da ekledi. Sigorta dökümünde CHP'li Erol kurucusu olduğu GÜR-YA şirketi ve Çiğli Belediyesi'nin çalıştığı şirketlerin bulunduğu görüldü.

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#CHP
#Gürsel Erol
#Çiğli Belediyesi
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