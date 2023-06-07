CHP'li Gürsel Erol özel şirketinde çalıştırdığı işçinin maaşını Çiğli Belediyesi'ne ödetti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yanında çalışan işçi maaşını yıllarca Çiğli Belediyesi'nden aldığını öne sürdü.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İrfan Bural isimli bir kişi, CHP'li Erol'un kendisi, ailesi ve özel şirketleri için senelerce çalıştığını belirterek mağdur olduğunu öne sürdü.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan işçi, hakkının verilmediğini ve telefonlarının engellendiğini belirtti.
'Kasanızdan para çıkmasın diye maaşımı Çiğli Belediyesi'ne ödettiniz'
Sigorta dökümünü de paylaştı
Hakkını arayan işçi, paylaşımına sigorta dökümünün ve Erol'un araçlarıyla çekilen fotoğraflarını da ekledi. Sigorta dökümünde CHP'li Erol kurucusu olduğu GÜR-YA şirketi ve Çiğli Belediyesi'nin çalıştığı şirketlerin bulunduğu görüldü.