Dünyanın en genç otobüs filosuna sahip olan İETT’yi işletemeyen, bakımlarını yapamayan İBB, otobüsleri üreten Mercedes firmasını bile “otobüslere bakım yapmaya yetkin” bulmayarak ihaleye sokmamıştı. Bunun yerine CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşaviri olduğu şirket, İETT’den 2 Milyar TL ihale almıştı.

İHALE KARABAT DÖNEMİNDE ALINDI

CHP'liler, Karabat'ın İETT'den bakım ve onarım ihaleleri alan firmanın mali müşavirliğini yaptığı şirketten ayrıldığını iddia etse de CHP'li Karabat'ın 2020 yılında bu firmanın mali müşaviri olarak resmi gazetede ismi geçen ve bütçe sermaye artışı için müracaat eden kişi olduğu ortaya çıkmıştı.

OYNAT 00:57 CHP'li Hasan Akgün: İBB yönetimi İETT hırsızlığı iddiasının üstüne gitmezse vatan hainidir CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirketin, İETT'den 2 Milyar TL ihale almasının hesabını soracağını söyledi. Meclis toplantısında İBB yönetimine 'Bu iddiaların cevabını bana verin' diyeceğini aktaran Akgün, 'Hırsızlığı kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir' dedi.

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HESABINI İBB'YE SORACAĞIM

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, söz konusu iddiaların hesabını İBB yönetiminden soracağını söyledi. Meclis toplantısında konuşan Akgün, şunları söyledi:

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"ÜSTÜNE GİTMEYEN VATAN HAİNİDİR"

Ben AK Parti Grup Başkanvekilinin söylemiş olduklarını yazdım. İnanmıyorum bunlara ama doğru mudur yanlış mıdır mutlaka sorgulayacağız. Meclis toplantımızda arkadaşımız bunları söyledi 'Ey Büyükşehir yönetimi, bana bunların cevabını bana verin' diyeceğim. Hırsızlık nerede olursa olsun kim yaparsa yapsın üzerine gitmeyen vatan hainidir.