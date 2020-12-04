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Gündem CHPli İzmir Belediyesi, Foçadaki kamu alanını satışa çıkardı
İZMİR

CHP'li İzmir Belediyesi, Foça'daki kamu alanını satışa çıkardı

Borç batağındaki Foça Belediyesi, doğal güzelliğini koruyan, elindeki son arazileri de satmaya karar verdi. Vatandaşlar,

Kumburnu Plajı'nı satmak için harekete geçen belediye yetkililerine tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya hesabı üzerinden satışlara tepki göstererek, "İzmir'in değerlerini İzmirliden çalmanıza izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Foça Belediyesi'nin satmaya çalıştığı Kumburnu Plajı.
Foça Belediyesi'nin satmaya çalıştığı Kumburnu Plajı.

Foça Belediyesi 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak meclis gündemini açıkladı . Belediye içinde çok kıymetli turizm arazilerinin de bulunduğu yerleri satışa çıkarmak istiyor. Belediyenin bu girişimine başta Foçalılar ve siyasi partilerden tepki geldi. Konuyla ilgili konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Ali Haydar Çapçı yaptığı açıklamada "04.12.2020 tarihinde yapılacak meclis toplantısında 16. Gündem maddesiyle ve diğer maddelerde konu alan arazileri için satış kararı almak için oylamaya sunulacak. Konuyla ilgili şerh’i mizi yazdık. Üzerinde Foçalı Çocuklarımızın, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan araziyi sattırmamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

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  • Etki TV'de yer alan habere göre; Foça Belediye meclis üyesi Osman Mert de yaptığı yazılı açıklamada “Foça Belediye Meclisi 04.12.2020 Tarihli gündem ile arazilerinin satış kararı konusunu görüşecektir. Mevcut konu komisyonlarda dile getirdiğimiz ve şerh düştüğümüz şekli ile düşünülmektedir. Yani, Yap-işlet-devret şekli ile truzim yatırımcısına ihale ile verilmeli . MHP Meclis Gurubunun kararı bu şekildedir. Mevcut bölge Foçamızın en değerli yeridir bir daha alabilmek mümkün olamayacaktır” dedi.

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Satılmak istenen parseller...

İsmetpaşa Mahallesi Ada1746 Parsel1 17.561,00 m2,Bağarası 400 ada 2 parselde bulunan 484 m2 ,Yeni Foça 10413 ada 2 parselde bulunan 259,10 m2 ,Yeni Foça 10274 ada 2 parselde bulunan 331 m2 ,Yeni Foça 10744 ada 3 parselde bulunan 914 m2 ,Yeni Foça 4744 parselde kayıtlı bulunan 29,36 m2 ,Yeni Foça 10558 ada 13 parselde kayıtlı bulunan 24 m2 ,Yeni Foça 10407 ada 2 parselde kayıtlı bulunan 40,78 m2, .

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  • Aralarında cennet koylarında bulunduğu satış girişimine Foçalılar sosyal medyadan tepki verdi.

AK Partili Hamza Dağ'dan tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından konuya ilişkin "CHP, İzmir'de hem hizmet üretmiyor hem de ilk fırsatta belediyeye, yani İzmirliye ait arazileri, plajları, koyları satıyor. Foça'nın çok kıymetli arazi ve koyların olduğu doğal güzelliklerini yok pahasına satmanıza, İzmir'in değerlerini İzmirliden çalmanıza izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

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