CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 800 kişiyi işten çıkarıyor

Yakın zamanda İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de çalışan 23 bin işçi, bir hafta süren grevde eşit işe eşit ücret talep etmiş ve belediye bünyesindeki diğer şirketlerdeki işçilerin aynı işi yapmalarına rağmen daha yüksek ücret aldığını ifade etmişti. İZDOĞA ve İZULAŞ, greve çıkan işçilerin emsal gösterdiği şirketlerdi.