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CHP'li Kaftancıoğlu: HDP'liler bizimle mücadele edebilir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Alman basınına konuştu. HDP’nin demokrasi cephesinde olduğunu savunan Kaftancıoğlu, “Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler” dedi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Kaftancıoğlu: HDPliler bizimle mücadele edebilir
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

Uluslararası medya kuruluşları, Türk siyasetiyle ilgili birçok isim hakkında parlatma çalışmalarına devam ediyor. Fransa’da liberal çizgide yayın yapan Le Monde gazetesi, daha önce Meral Akşener ve Canan Kaftancıoğlu’nun Erdoğan karşısında önemli kadın figürler olduğunu iddia etmişti.

  • Son olarak Alman Die Welt gazetesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile röportaj yaptı.

"HDP demokrasi gücü"

Terör örgütü ile ilişkisi nedeniyle kapatma davası açılan HDP’yi ‘demokrasi güçleri’ arasında gösteren Kaftancıoğlu şunları söyledi: “Şunu ifade etmek lazım Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulunduğu ittifakta HDP yok. HDP aday çıkarmayınca HDP seçmeninin bizim adayımıza oy verme davranışı söz konusu. Mücadele, demokrasiden yana olanlar ile demokrasiye karşı olanlar arasındadır. Özgürlük ve demokrasi için savaşmak isteyenler bizimle birlikte mücadele edebilirler"

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