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İZMİR

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?

İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Rıdvan Karakayalı, spor kulüplerine destek amacıyla belediye tarafından toplanılan 600 bin liranın akıbetine ilişkin bir soruya, "Topladık ve dağıtmak zorunda değilim maç yok spor yok. Sana ne, size ne? cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı

İzmir Kemalpaşa Belediye'sinin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında, CHP'li Başkan Rıdvan Karakayalı, toplanan yardım paralarının akıbetine dair sorulara cevap vermeyip konuyu kapatmaya çalıştı.

"600 BİN TL NEDEN DAĞITILMIYOR?"

Toplantıda AK Partili meclis üyesi, belediye tarafından spor kulüplerine destek için toplanan yardım parasını hatırlatarak, "600 bin lira toplandığı söyleniyor, peki 14 kulübe neden eşit şekilde dağıtılmıyor?" sorusunu yöneltti.

"DAĞITMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

CHP'li başkan bu soruya, "Dağıtmak zorunda değilim, maç yok spor yok, herhangi bir maç oynanıyor mu, herhangi bir maç oynanıyor mu, resmi maç var mı?" cevabını verdi.

"SANA NE SİZE NE?"

AK Partili meclis üyesinin bir kez daha "600 bin lira nerede?" sorusunu yöneltmesi üzerine ise CHP'li başkan "Sana ne, size ne?" yanıtını vererek konuyu kapatmaya ve ilgili soruları susturmaya çalıştı.

CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Kulüplere destek için toplanılan parayı dağıtmak zorunda değilim size ne?
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CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: Kulüplere destek için toplanılan parayı dağıtmak zorunda değilim size ne?
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya, belediye tarafından spor kulüplerine destek amaçlı toplanan 600 bin liranın ne yapıldığı soruldu. “Topladık ve dağıtmak zorunda değilim maç yok spor yok” yanıtını veren CHP'li başkan, AK Partili meclis üyesinin “600 bin TL ne yapıldı?” şeklindeki ısrarlı sorusu üzerine “Sana ne, size ne?” diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.
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