CHP'li Maltepe Belediyesi deprem bölgesinde AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin hizmetini sahiplendi

Malatya/Doğanşehir
CHP'li belediyeler AK Parti belediyelerinin yaptığı icraatlerini sahiplenmeye devam ediyor.
AK Partili Sancaktepe Belediyesmala, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Malatya Doğanşehir'e konteyner kent kurmuştu.
AK Partili belediyenin konteyner kentine kendi afişlerini astılar
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü resmi twitter hesabından bir video paylaştı. CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Malatya'da depremzedeler için AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner kente çöktüğü görüldü.