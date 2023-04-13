CHP'li Maltepe Belediyesi deprem bölgesinde AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin hizmetini sahiplendi

''AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul’da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir’deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk. Şimdi de konteyner kentimize kendi afişlerini asmışlar. Deprem bölgesinde hala yapılacak çok iş var. Keşke enerjinizi bir işin ucundan tutmak için harcasanız. Yaşadığımız bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.''