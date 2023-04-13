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CHP'li Maltepe Belediyesi deprem bölgesinde AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin hizmetini sahiplendi

CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi, depremlerden etkilenen Malatya'ya konteyner kent kuran AK Partili Sancaktepe Belediyesi'nin hizmetine çöktü. Belediye tarafından konteyner kentin girişine, kendi hizmetleriymiş gibi afiş asıldı.

10:42 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Malatya/Doğanşehir

Malatya/Doğanşehir

CHP'li belediyeler AK Parti belediyelerinin yaptığı icraatlerini sahiplenmeye devam ediyor.


AK Partili Sancaktepe Belediyesmala, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Malatya Doğanşehir'e konteyner kent kurmuştu.


AK Partili belediyenin konteyner kentine kendi afişlerini astılar

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü resmi twitter hesabından bir video paylaştı. CHP'li İstanbul Maltepe Belediyesi'nin Malatya'da depremzedeler için AK Parti Sancaktepe Belediyesi tarafından hazırlanan konteyner kente çöktüğü görüldü.



İlk icraatları değil

Başkan Şeyma Döğücü
''AK Partili belediyelerin yaptığı hizmetlere çökmek konusunda çok mahirler, İstanbul’da bununla mücadele etmeye alıştık. Ancak deprem bölgesinde böyle bir şey yapmak ayıptır, yazıktır. Sancaktepe Belediyesi olarak depremin ilk gününden beri Doğanşehir’deyiz. Orada yeni bir mahalle kurduk. Şimdi de konteyner kentimize kendi afişlerini asmışlar. Deprem bölgesinde hala yapılacak çok iş var. Keşke enerjinizi bir işin ucundan tutmak için harcasanız. Yaşadığımız bu olayı kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.''
ifadelerini kullandı.







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#AK Parti
#Sancaktepe Belediyesi
#CHP
#Maltepe Belediyesi
#Malatya
#deprem
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