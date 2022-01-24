Gündem CHPli meclis üyeleri AK Partiye geçti
POLİTİKA

CHP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

CHP Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
CHPli meclis üyeleri AK Partiye geçti
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AK Parti Kaman İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldığı belirtildi.

AK PARTİ ROZETİ TAKILDI

  • Parti binasında tören düzenlendiği ifade edilen açıklamada, Kaman ve Zorlu'ya AK Parti rozeti takıldığı bildirildi.

Törene AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, parti yöneticileri ve AK Parti Kaman Belediye Meclisi Üyesi Hacı Erdal Özdemir'in katıldığı aktarıldı.

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