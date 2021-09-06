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POLİTİKA

CHP'li Mengü'den partisine 'Atatürk' eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı

CHP, skandal ifadeleri üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Mengü, konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı." diyerek partisini eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Mengüden partisine Atatürk eleştirisi: MYK hiçbir şey yapmadı
Şahin Mengü

CHP MYK, başörtülü kadın hakkında skandal ifadeler kullanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Toplantı sonrası konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul etmemiz ve sindirebilmemiz mümkün değil. Kendisi özür diledi, bunu dikkate alarak, yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarılması talebiyle sevkine oy birliği ile karar verildi" dedi.

CHP'den Tanju Özcan kararı: Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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CHP'den Tanju Özcan kararı: Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP MYK'sı Bursa Milletvekili için hiç bir şey yapmadı

Partisinin bu kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şahin Mengü, "Tanju Özcan için toplanan CHP MYK'sı Atatürk'ü suçlayan Bursa Milletvekili için hiçbir şey yapmadı. Y CHP oldukları için mi?" ifadesini kullandı.

Dersim olaylarına 'katliam' demişti

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın Dersim olaylarında yaşamını yitirenleri andığı paylaşımında "Katliam" ifadesini kullanması büyük yankı uyandırmıştı.

Sarıbal "Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" demişti.

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