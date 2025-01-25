CHP'li Muhittin Böcek'ten yeğenine terfi: İtfaiye dahil 7 daire başkanlığından sorumlu olacak

Bolu Kartalkaya’da 78 cana mal olan otel yangının ardından

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 'dayıoğlu' olan itfaiyeden sorumlu başkan yardımcısı Sedat Gülener,

olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

CHP'deki 'akraba atamaları' gündemdeki yerini korurken

, benzer bir haber CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.