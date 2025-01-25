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CHP'li Muhittin Böcek'ten yeğenine terfi: İtfaiye dahil 7 daire başkanlığından sorumlu olacak

CHP'li Muhittin Böcek'ten yeğenine terfi: İtfaiye dahil 7 daire başkanlığından sorumlu olacak

11:3225/01/2025, Cumartesi
DHA
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Cemil Böcek, pazartesi gününden itibaren yeni makamında olacak.
Cemil Böcek, pazartesi gününden itibaren yeni makamında olacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana beraberinde olan yeğeni Cemil Böcek'i atadı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı gibi 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

Bolu Kartalkaya’da 78 cana mal olan otel yangının ardından
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın 'dayıoğlu' olan itfaiyeden sorumlu başkan yardımcısı Sedat Gülener,
olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
CHP'deki 'akraba atamaları' gündemdeki yerini korurken
, benzer bir haber CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yeğeni Cemil Böcek’i aynı hafta İtfaiye Daire Başkanlığı’nın da bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı.

Bilgi işlem daire başkanıydı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine
Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı.

Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cemil Böcek

7 daire başkanlığından sorumlu olacak

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.

Yeğen Böcek'in atanmasının duyulmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Antalyalılar, "Liyakat" sorusunu sordu.

Özgür Özel'i dinleyen yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, akraba atamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.


#Muhittin Böcek
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