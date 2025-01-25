CHP'li Muhittin Böcek'ten yeğenine terfi: İtfaiye dahil 7 daire başkanlığından sorumlu olacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana beraberinde olan yeğeni Cemil Böcek'i atadı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı gibi 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.
Bilgi işlem daire başkanıydı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.
Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
7 daire başkanlığından sorumlu olacak
Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.
Yeğen Böcek'in atanmasının duyulmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Antalyalılar, "Liyakat" sorusunu sordu.
Özgür Özel'i dinleyen yok
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından partili belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, akraba atamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu.