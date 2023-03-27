CHP'li Müslim Sarı'dan alenen tehdit: '20 yıllık iktidarla hesaplaşacağız'

Sarı, ''Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitleler de hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve oturacağız hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim.''