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Gündem

CHP'li Müslim Sarı'dan alenen tehdit: '20 yıllık iktidarla hesaplaşacağız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme adı altında muhafazakar seçmenden oy talebi sürerken, hesaplaşma tehditlerine bir yeni isim daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı bir televizyon programında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" ifadelerini kullandı.

09:30 . 27/03/2023 Pazartesi
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CHP'li Müslim Sarı Canlı yayında mevcut iktidarı tehdit etti.

CHP'li Müslim Sarı Canlı yayında mevcut iktidarı tehdit etti.

Terör örgütü PKK, Kandil'den 'yolunuz açık' mesajları gönderirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortakları ve yandaşları tehdit üstüne tehdit savurdu.

Habertürk ekranlarında Kübra Par'la Açık ve Net programına konuk olan CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı.



'Hesaplaşacağımız kitleler var bizim'


Sarı, ''Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitleler de hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve oturacağız hiçbir şey yokmuş gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim.''




Karamollaoğlu'ndan CHP'yi ayaklandıracak LGBT çıkışı: İki erkek bir araya gelmiş 'biz bir aileyiz' diyor haydi oradan
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi ayaklandıracak LGBT çıkışı: İki erkek bir araya gelmiş 'biz bir aileyiz' diyor haydi oradan

Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başta CHP olmak üzere ittifak ortaklarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Aile mefhumu bozulursa toplumun ayakta tutulamayacağını söyleyen Karamollaoğlu, "Ailenin bütünlüğünü korumakla mükellefiz. Aile; toplumun temelidir, çekirdeğidir. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullandı. Saadet Partisi liderinin konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ittifak ortaklarından CHP'nin ise Karamollaoğlu'nun söyledikleriyle ilgili görüşleri merak konusu oldu.


#CHP
#Müslim Sarı
#Tehdit
6 dakika önce
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