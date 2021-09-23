CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

Bursa’da CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi’ne ait bir araç içerisinde, başka bir araca alkol şişeleri taşındı.
Kamera kayıtlarına yansıyan o görüntülerde, belediye aracının bagajına yüklenen kasa kasa biralar, belirsiz bir noktada, başka bir şahısın kullandığı aracın bagajına el birliğiyle yükleniyor.
Görüntüleri paylaşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, yaşanan bu olaya tepki gösterdi.
Arvas,
“CHP’li belediyeler bir belediyenin asıl yapması gereken hiçbir işi yapmayıp yapmaması gereken her işi yapıyor” dedi.
OYNAT
00:36
CHP'li belediye başkanından alkol masasında tepki çeken sözler: AK Partili MHP'li başkanınız olsa camideydiniz
Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt bazı partililerle birlikte bir restoranda alkol alırken söylediği sözler tepkilere neden oldu. Belediye başkanı gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
OYNAT
01:00
"Torunuma süt alamıyorum" diyen CHP'li kadının alkol masasındaki fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde
CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlattı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturdu.