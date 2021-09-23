CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne ait araçla alkol servisi

Bursa’da CHP yönetimindeki Nilüfer Belediyesi’ne ait bir araç içerisinde, başka bir araca alkol şişeleri taşındı.

Kamera kayıtlarına yansıyan o görüntülerde, belediye aracının bagajına yüklenen kasa kasa biralar, belirsiz bir noktada, başka bir şahısın kullandığı aracın bagajına el birliğiyle yükleniyor.

Görüntüleri paylaşan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, yaşanan bu olaya tepki gösterdi.

Arvas, “CHP’li belediyeler bir belediyenin asıl yapması gereken hiçbir işi yapmayıp yapmaması gereken her işi yapıyor” dedi.