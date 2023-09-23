CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı
Mayıs ayındaki genel seçimlerde alınan çifte yenilgi sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Bozgun sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına kulak tıkadı. Kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan CHP liderine karşı, partinin önde gelen isimleri 'değişim' hareketi başlattı.
Değişim tartışmalarının gölgesinde il ve ilçe kongrelerini icra eden CHP'nin Ankara Ankara İl Kongresi'nde de gerilim hat safhadaydı.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, parti içerisindeki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi.