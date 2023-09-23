"Bazı siyasetçiler ittifak istemeyiz, ittifak yanlış diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi eğer bu sistemde ittifak olsaydık Hazine Bakanlığı’na talipti. Bugün diyor ki çok büyük yanlışlar yaptık. Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline diyorlar. Bizim CHP’yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP’de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım."