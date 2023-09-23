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CHP'li Salıcı'dan 'Tek derdimiz Erdoğan'ı yerinden etmek' itirafı: Yemeği beraber yedik ama 'Hesabı Kılıçdaroğlu ödesin' deniyor

Partisinin Ankara İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, parti içerisindeki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi. Eleştirilerin hiçbirinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yerinden etmekten daha kıymetli olmadığını' söyleyen Salıcı, "Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil." dedi. Sözlerinin bir bölümünde İYİ Parti'ye de yüklenen Salıcı, "Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline" diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:00 . 23/09/2023 Cumartesi
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

Mayıs ayındaki genel seçimlerde alınan çifte yenilgi sonrasında CHP'de sular durulmuyor. Bozgun sonrasında hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden kendisine yöneltilen 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına kulak tıkadı. Kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağı konuşulan CHP liderine karşı, partinin önde gelen isimleri 'değişim' hareketi başlattı.

Değişim tartışmalarının gölgesinde il ve ilçe kongrelerini icra eden CHP'nin Ankara Ankara İl Kongresi'nde de gerilim hat safhadaydı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, parti içerisindeki 'değişim' tartışmalarına tepki gösterdi.



CHP'li Salıcı'dan 'Tek derdimiz Erdoğan'ı yerinden etmek' itirafı

Eleştirilerin hiçbirinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yerinden etmekten daha kıymetli olmadığını' söyleyen Salıcı,
"Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil."
dedi.

Hedefte İYİ Parti de var: Vay kaybedenin haline

Sözlerinin bir bölümünde İYİ Partili Bilge Yılmaz'a da yüklenen Salıcı,
"Bazı siyasetçiler ittifak istemeyiz, ittifak yanlış diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi eğer bu sistemde ittifak olsaydık Hazine Bakanlığı’na talipti. Bugün diyor ki çok büyük yanlışlar yaptık. Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline diyorlar. Bizim CHP’yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP’de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım."
diye konuştu.

CHP İl Kongresi'nde arbede yaşandı
CHP İl Kongresi'nde arbede yaşandı

CHP Siirt İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde arbede yaşandı. Bir tesiste düzenlenen ve 2 liste halinde gidilen kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, aday olan mevcut başkan Enver Güneş ile diğer aday CHP Merkez İlçe Başkanı Metin Özer ve partililer katıldı. Konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma sırasında bazı partililer arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu arbedenin ardından polis ekipleri salona girerek, güvenlik önlemi aldı. Tesis bahçesinde de süren ve bu sırada orakla kavgaya karışan bir kişiye alandakiler müdahalede bulundu. CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve polis ekipleri araya girerek gerginliği sona erdirdi. Polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Daha sonra sadece delegelerin alındığı salonda, oy verme işlemi sürüyor.




#Oğuz Kaan Salıcı
#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Kongre
#Kemal Kılıçdaroğlu
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