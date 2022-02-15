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POLİTİKA

Rezil paylaşım: CHP'li Onursal Adıgüzel "14 Şubat" üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Kılıçdaroğlu'yla eşi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti karesini kıyaslayarak "Herkes sevdiğiyle…" notu düştüğü sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Adıgüzel'in skandal paylaşımına pek çok isim tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli Onursal Adıgüzel 14 Şubat üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef aldı: Rezil paylaşıma tepki yağdı
Arşiv- CHP'li Onursal Adıgüzel'in "14 Şubat" paylaşımı tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti üzerinden yaptığı seviyesiz paylaşımına pek çok isimden tepki geldi.

Adıgüzel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın fotoğrafını paylaşarak "Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…"notunu düştü.

BÜLENT TURAN: 'HAK ETTİĞİ CEVABI VERMEMİZE EDEBİMİZ ENGEL'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yapılanın terbiyesizlik olduğunu ifade ederek "Bu "terbiye seviyesi", CHP’de Genel Başkan Yardımcısı! Hak ettiği cevabı vermemize edebimiz engel. Siyaset ahlaktan, nezaketten, edepten yoksun bir üslupla yapılamaz. Yapmak isteyene de bu aziz milletin irfanı, örnekte olduğu gibi, 70 yıl izin vermez." dedi.

HAMZA DAĞ'DAN "BU TWEETİN" SAHİBİNE "TEŞEKKÜR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Adıgüzel'in paylaşımına "Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor. AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler." söyleriyle tepki gösterdi.

ALPAY ÖZALAN: SEVİYESİZLİĞİNE ŞAŞIRMADIK

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Onursal Adıgüzel'le ilgili sert bir mesaj paylaştı. Özalan "Boş işler müdürü Kemal Kılıçdaroğlu yine evinde muhalefetçilik oynarken, Cumhurbaşkanımız COVID-19'u atlatır atlatmaz çalışmaya koyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seviyesizliğine şaşırmadık. Liderleri ortada, bunlardan daha fazlası beklenemez." ifadelerini kullandı.

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