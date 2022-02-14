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ANKARA

HDP'li eski vekil Irgat hakkında 'örgüt propagandası' davası: Beş yıl hapsi isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li eski vekil Mizgin Irgat hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan beş yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Haber Merkezi AA
HDPli eski vekil Irgat hakkında örgüt propagandası davası: Beş yıl hapsi isteniyor
Mizgin Irgat

Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede şüphelinin, Ankara'da terör örgütü PKK'ya müzahir kişilerle irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Şüphelinin, örgütün güdümünde faaliyet gösteren siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği legal, illegal bazı toplantı, etkinlik ve eylemlere katıldığı belirtilen iddianamede, Irgat'ın bu doğrultuda Çankaya'daki Sakarya Caddesi'nde HDP binası önünde "Beyaz Bayrak İnisiyatifi" altında toplanan kişilerle bir araya geldiği vurgulandı.

PKK'YI ÖVÜCÜ MARŞLAR SÖYLEDİ

Söz konusu etkinlikte terör örgütü PKK'yı övücü marşlar söylendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin burada bir konuşma yaptığı bildirildi ve konuşmadan ifadelere yer verildi.

  • İddianamede, şüpheli Mizgin Irgat'ın bu konuşmada örgüt propagandası kapsamında söylemlerde bulunduğu ifade edilerek şüpheli hakkında "terör örgütü propagandası" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

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