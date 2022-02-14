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POLİTİKA

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıda HDP’nin yer almamasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olduğunu söyledi. HDP’nin terör örgütü gibi yansıtıldığını bu yüzden açıkça görüntü verilmediği imasında bulunan Erdoğdu, ardından da “Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız
Aykut Erdoğdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine; İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanları, Ankara'da çalışma yemeğinde bir araya geldi.

HDP YEMEKTE YOK

Gizli ittifak ortağı HDP'nin yemekte yer almamasına, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz" sözleriyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu, HDP ile bir sorunlarının bulunmadığını ve görüşmeye açık olduklarını belirterek, "HDP’yi yok saymıyoruz. HDP’yle de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz" derken, CHP'den bugün yeni bir açıklama daha geldi.

SEBEBİ ERDOĞANMIŞ

Karar TV yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, HDP'nin yemekte bulunmamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bağladı.

PKK'yla bağını gizlemeyen HDP'nin, Erdoğan ve Bahçeli tarafından terör örgütüymüş gibi gösterildiğini savunan Erdoğdu, bu yüzden çekindikleri imasında bulunarak şunları söyledi: Tamamıyla Erdoğan’ın varlığı yüzünden. Devlet Bey’in de yüzünden. Bizi öyle bir yere itiyorlar ki koskoca siyasi partiyi bir terör örgütü olarak gördüler.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız
OYNAT 00:57
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu: HDP’yi terör örgütünden kurtarmalıyız
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, altı muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantıda HDP'nin yer almamasının sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olduğunu söyledi. HDP'nin terör örgütü gibi yansıtıldığını bu yüzden açıkça görüntü verilmediği imasında bulunan Erdoğdu, ardından da “Terör örgütüyle duygusal ilişkisi var. HDP'yi terör örgütünden kurtarmalıyız” dedi.

PKK'YLA İLİŞKİLERİ VAR

Konuşmasının devamında HDP'yi terör örgütünden kurtarmaları gerektiğini ifade eden CHP vekili, "Bir terör örgütü var. HDP’nin bununla duygusal ilişkileri var. Belki şey ilişkileri de vardır. Bunun üzerinden gelmemiz gereken tek konu HDP’yi terör örgütünden kurtarmak" dedi.

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