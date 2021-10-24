Gündem CHPli Özel ve TTB Başkanı Fincancının katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül
ANKARA

CHP'li Özel ve TTB Başkanı Fincancı'nın katıldığı törende PKK yayın organlarına ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), terör örgütü PKK'nın yayın organları Mezopotamya Ajansı ve Jin News'e ödül verdi. Ödül törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​CHPli Özgür Özel ve TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancının katıldığı Çağdaş Gazeteciler Derneği töreninde PKK yayın organlarına ödül
CHP'li Özgür Özel

Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından verilen “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri” Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Törende PKK yayın organlarından Mezopotamya Ajansı ve Jinnews'e de ödül verildi.

CHP'Lİ ÖZEL DE TÖRENDE

Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törene, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen gibi isimler katıldı.

TTB Başkanı Fincancı
TTB Başkanı Fincancı

Mezopotamya Ajansı'ndan Cemil Uğur'a 'Rafet Genç Haber Ödülü', Jinnews'ten Filiz Zeyrek'e '2020 yılı Röportaj Ödülü' verilirken, TTB Başkanı Fincancı da Dayanışma Ödülü'nü aldı.

Mezopotomya Ajansı muhabiri
Mezopotomya Ajansı muhabiri

Jinnews muhabiri
Jinnews muhabiri

MİMARLAR ODASI'NIN İZİNDE

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Mimarlar Odası, bu yıl altıncısını düzenlediği "Basın Ödülleri"nde, terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' dalında ödül vermişti.

Mimarlar Odası'ndan PKK kanalına ödül
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