CHP'li Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'birbirimize mecburuz' resti: İttifak yapmamak harakiri olur

"Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp, karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur. Siyasette harakiri diye bir şey yok. Kazanamayacağını bile bile tabanının daha reaksiyon duyduğu bir partiye kazandırmanın ağır maliyetleri var."