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CHP'li Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'birbirimize mecburuz' resti: İttifak yapmamak harakiri olur

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, İYİ Parti'nin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla katılma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti ile 'beyaz bir sayfa' açılması gerektiğini vurgulayan Özel, "İttifak yapmayıp karşılıklı kaybettirmek harakiri olur." ifadelerini kullandı.

19:14 . 11/10/2023 Çarşamba
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Özgür Özel - Meral Akşener

Özgür Özel - Meral Akşener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde aldığı çifte yenilgi sonrasında hedef tahtasına kondu. Partisinin tabanı tarafından 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına maruz kalan CHP lideri, partisinin yönetiminde keyfi değişiklikler yaparak bu taleplere kulak tıkadı. Kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağı belirtilen CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından 'isyan' bayrağı açıldı.

Özel, görevinden istifa ederek CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kılıçdaroğlu'na karşı bir tepki de ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi. Seçimde alınan yenilgiden Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

CHP'li Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'birbirimize mecburuz' açıklaması

Özgür Özel, yaşananlara ilişin BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kazanması durumunda İYİ Parti ile 'beyaz bir sayfa' açacağına inandığını söyledi.

"İttifak yapmamak harakiri olur"

"Ankara, İstanbul’u kaybetmenin maliyetine ne CHP katlanabilir, ne kaybettiren katlanabilir."
diyen Özel,
"Onlar açısından da bizim açımızdan da ittifak yapmayıp, karşılıklı kaybettirmek harakiri yapmak olur. Siyasette harakiri diye bir şey yok. Kazanamayacağını bile bile tabanının daha reaksiyon duyduğu bir partiye kazandırmanın ağır maliyetleri var."
ifadelerini kullandı.




#Özgür Özel
#İYİ Parti
#CHP
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