CHP'li Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'birbirimize mecburuz' resti: İttifak yapmamak harakiri olur

Özgür Özel - Meral Akşener
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında yapılan genel seçimlerde aldığı çifte yenilgi sonrasında hedef tahtasına kondu. Partisinin tabanı tarafından 'istifa' ve 'değişim' çağrılarına maruz kalan CHP lideri, partisinin yönetiminde keyfi değişiklikler yaparak bu taleplere kulak tıkadı. Kasım ayında yapılacak kurultayda yeniden aday olacağı belirtilen CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından 'isyan' bayrağı açıldı.
Özel, görevinden istifa ederek CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na karşı bir tepki de ittifak ortağı İYİ Parti'den geldi. Seçimde alınan yenilgiden Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi sorumlu tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.
CHP'li Özgür Özel'den İYİ Parti'ye 'birbirimize mecburuz' açıklaması
Özgür Özel, yaşananlara ilişin BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kazanması durumunda İYİ Parti ile 'beyaz bir sayfa' açacağına inandığını söyledi.