Kurmaylarını da yanına alan Meral Akşener Eskişehir programına Yüksek Hızlı Tren'le gitti

Eğer bir akıllı telefon sahibiyseniz, oyun oynamak dahil yapacağınız her işlem için internet bağlantısına ihtiyaç duyarsınız. Bu durumdan şikayetçi olanlara Google Play ve App Store’da yer alan internet bağlantısına ihtiyaç duymayacağınız en iyi 10 mobil oyunu Android ve iPhone kullanıcıları için derledik.