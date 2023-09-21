İYİ Parti sahaya indi

CHP’nin kalelerinden seçim çalışmalarına start veren İYİ Parti, yarışta ön almak için bu kez acele ediyor. Parti, gerek 2019 gerekse mayıs seçimlerinde ittifak pazarlıklarından kaynaklı gecikmeleri martta yaşamak istemiyor. Bu nedenle adayların en erken sürede ilanı ve zaman yitirilmeksizin sahaya çıkılması üzerinde duruluyor.

İLK DURAKLAR EDİRNE VE İZMİR

Seçimlerin ardından uzun bir süre sessiz kalan ve suskunluğunu Afyonkarahisar’da bozan ve eski ortağı CHP’ye hem 2024 hem de 2028’e dönük ittifak restleri çeken Akşener, programlarını da buna uygun oluşturdu. Akşener soluğu CHP’nin elinde bulunan illerden Edirne ve İzmir’de aldı. Akşener’in rotasına yine CHP’nin güçlü olduğu sahil şeridini de ekleyerek ziyaretlerini bu şekilde sürdürmesi bekleniyor.

RESTE UYGUN ROTA

Öte yandan İYİ Parti, 2019’da ve mayıs seçimlerinde ittifak pazarlıklarından kaynaklı yaşadığı gecikmenin olumsuz etkilerini 2024 Mart’ta yaşamak istemiyor. İYİ Parti, İzmir ve Kahramanmaraş adaylarını açıkladığı gibi diğer adayları da kısa aralıklarla açıklayarak, teşkilatlar ile en erken sürede sahaya çıkılması üzerinde çalışıyor.







