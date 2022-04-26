CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı isim vererek tehdit etmişti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun." diye konuşmuştu.

GÜNDEM CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti: Ant olsun hesap verecek

"GEREKEN CEVAP MUTLAKA VERİLECEK"

Skandal açıklamalara tepkiler çığ gibi büyürken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, gerekli adımların atılacağını söyledi.

OYNAT 01:30 CHP'li Özgür Özel'in tehdidine AK Parti'den sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Parkı davası üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesine sert şekilde tepki gösterdi. Akbaşoğlu, 'Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek. Ant olsun.' dedi. BiP'te paylaş

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Türkiye'nin stratejik yatırımlarını, eserlerini engellemek için uluslararası mahfillerce harekete geçirilen Gezi vandallığının, çevrecilik adı altında millete, devlete ve çevreye büyük zarar verdiğini belirten Akbaşoğlu, "Mahkeme kararı üzerinden milletimizi ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımıza tehdit dili, milli iradeye tehdit dilidir. Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecektir. 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' Uluslararası mahfillerin tetikçiliğine soyunan sizlere, arkanızda bulunan uluslararası mahfillere de bu millet gereken cevabı mutlaka verecek. Bundan emin olun." ifadelerini kullandı.

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