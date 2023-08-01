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CHP'li Öztunç'tan Davutoğlu'na tepki: Seçimlere tek başlarına girsinler de boylarının ölçüsünü alsınlar

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine ilişkin, "Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar" dedi.

14:01 . 1/08/2023 Salı
AA
CHP'li Ali Öztunç - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

CHP'li Ali Öztunç - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun,
"En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti"
sözlerine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Öztunç,
"Kendi görüşü, saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp 'gelin buradan aday olun' demedi. Girmeselermiş. Seçimler gelecek yine tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar"
yanıtını verdi.

#Ali Öztunç
#Ahmet Davutoğlu
#CHP
#Gelecek Partisi
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