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CHP'li Seyit Torun: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayabilir

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından kriz devam ederken Parti Meclisi Üyesi ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan değişim tartışmalarına ilişkin açıklama geldi. Vatandaşta bir değişim talebinin olduğunu ifade eden Torun, "Genel Başkan değişsin" taleplerine yönelik "Kararı kurultay verir" cevabını verdi. Torun, "Kılıçdaroğlu kurultaya kadar taşır bu süreci. Kendisi süreci okur, değerlendirmeyi yapar, bakar, belki de hiç aday olmayabilir" dedi.

11:57 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Seyit Torun, vatandaşta bir değişim beklentisi olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayabileceğini belirtti.

CHP'li Seyit Torun, vatandaşta bir değişim beklentisi olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayabileceğini belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir krize yol açtı.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok partili, değişim talep ederek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısı yaptı.

Seyit Torun: Vatandaşta değişim beklentisi var

Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına tepkisiz kalırken CHP Parti Meclisi Üyesi, Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre Torun, vatandaşta bir değişim beklentisi olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayabileceğini belirtti.

"Kılıçdaroğlu belki de hiç aday olmaz"

Torun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Vatandaşta değişim talebi var. Sonuçta süreçle ilgili herkesin bir eleştirisi var, bir değerlendirmesi var. Bir değişim beklentisi var. Kılıçdaroğlu kurultaya kadar taşır bu süreci. Kurultayda aday olup olmayacağı kendi kararıdır. Aday olursa, seçer seçmez o da kurultay delegesinin iradesidir. Kendisi süreci okur, değerlendirmeyi yapar, bakar, belki de hiç aday olmayabilir”


#Seyit Torun
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
29 dakika önce
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