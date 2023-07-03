CHP'li Seyit Torun: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayabilir

CHP'li Seyit Torun, vatandaşta bir değişim beklentisi olduğunu ve Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayabileceğini belirtti.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta direttiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hezimetle ayrılması, muhalefette büyük bir krize yol açtı.
Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel olmak üzere pek çok partili, değişim talep ederek Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı istifa çağrısı yaptı.
Seyit Torun: Vatandaşta değişim beklentisi var
Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına tepkisiz kalırken CHP Parti Meclisi Üyesi, Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre Torun, vatandaşta bir değişim beklentisi olduğunu, Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmayabileceğini belirtti.
"Kılıçdaroğlu belki de hiç aday olmaz"
Torun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: