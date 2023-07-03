CHP'li Seyit Torun: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayabilir

“Vatandaşta değişim talebi var. Sonuçta süreçle ilgili herkesin bir eleştirisi var, bir değerlendirmesi var. Bir değişim beklentisi var. Kılıçdaroğlu kurultaya kadar taşır bu süreci. Kurultayda aday olup olmayacağı kendi kararıdır. Aday olursa, seçer seçmez o da kurultay delegesinin iradesidir. Kendisi süreci okur, değerlendirmeyi yapar, bakar, belki de hiç aday olmayabilir”