CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın yerel televizyon kanalı Amed TV’ye açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği ve daha sonra sık sık dillendirdiği "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" söylemine değinen Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır"

Genel Başkanımız şunu söyledi: Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz.

OYNAT 01:38 CHP’li Sezgin Tanrıkulu: 'Dostlarla ittifak' özenle seçilmiş bir kavram CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın yerel televizyon kanalı Amed TV'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık dillendirdiği 'Dostlarımızla ittifak olacağız' söyleminin özenle seçilmiş bir kavram olduğunu söyledi. Tanrıkulu, 'Genel başkanımız 'dostlarımız' derken sadece Millet İttifakı'ndaki partileri kastetseydi 'Millet İttifakı' derdi. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır' ifadelerini kullandı. Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen CHP'li Tanrıkulu, 'Dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin' dedi.

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Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır.

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"HDP baskı altında ne yaparsak beraber yapacağız"

Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen ve umutsuz olunmaması tavsiyesinde bulunan Tanrıkulu, "HDP büyük baskı altında. Bir taraftan genel başkanları tutuklu. Örgütleri baskı altında. Kapatma davası açılmış. Bunları gören bir parti olarak dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.