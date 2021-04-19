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Gündem CHPli Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı
POLİTİKA

CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı

İstanbul Mecidiyeköy’de CHP’li Şişli Belediyesine ait araçtan vatandaşlara patates ve soğan dağıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan patates soğanın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu görüntülere ne diyeceği merak konusu.

Haber Merkezi İHA
CHPli Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı
Patates soğanı CHP belediyesi dağıtıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı.

Bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı.

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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti

Bu tartışmalar devam ederken dün CHP’li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı.

Erdoğan talimatı verdi: Üreticiden alınan patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak
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Erdoğan talimatı verdi: Üreticiden alınan patates ve soğan ücretsiz dağıtılacak

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TMO'nun üreticiden patates ve kuru soğan alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandı.

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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
OYNAT 00:26
'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
Şubat ayında partisinin grup toplantısında “Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz karşı mı çıktık” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine “Vatandaşa patates soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek eleştiride bulundu.


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