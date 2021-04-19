​CHP'li Şişli Belediyesi patates soğan dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı.
Bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı.
Bu tartışmalar devam ederken dün CHP’li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı. Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı.
KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile TMO'nun üreticiden patates ve kuru soğan alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasını eleştirmişti. Kılıçdaroğlu, "Hükümet, soğan, patates dağıtıyor, haline bakar mısınız?" ifadesini kullandı.