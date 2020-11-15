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Gündem CHPli Soyer İzmirli depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti
İZMİR

CHP’li Soyer İzmirli depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti

İzmirli depremzedeleri çadırlarında ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç Soyer, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından fotoğraf paylaştı.
Tunç Soyer, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından fotoğraf paylaştı.

İzmir’de 30 Ekim’de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 116 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Evi yıkılan ve hasar gören depremzedeler için yeni konut çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İzmir’li vatandaşların barınabilmesi için geçici olarak binlerce çadır kuruldu.

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi
GÜNDEM
İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti. CHP’li başkan sosyal medya hesabından ziyaretine dair fotoğraf paylaştı.

Soyer’in paylaştığı fotoğraflar, vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.

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