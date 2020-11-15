CHP’li Soyer İzmirli depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti

İzmir’de 30 Ekim’de 6,6 şiddetinde meydana gelen depremde 116 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yaraların sarılması için millet ve devlet seferber oldu. Evi yıkılan ve hasar gören depremzedeler için yeni konut çalışmaları tüm hızıyla sürerken, İzmir’li vatandaşların barınabilmesi için geçici olarak binlerce çadır kuruldu.

GÜNDEM İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeleri çadırlarında ziyaret etti. CHP’li başkan sosyal medya hesabından ziyaretine dair fotoğraf paylaştı.

Soyer’in paylaştığı fotoğraflar, vücut dili üzerinden eleştiri konusu oldu.

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