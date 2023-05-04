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CHP'li Tanrıkulu PKK'nın kurulduğu köyde destek istedi

CHP'nin Diyarbakır'dan aday gösterdiği Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın kurulduğu Fis köyünde mesaj yayınlayarak destek çağrısı yaptı. Tanrıkulu, "15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek" dedi.

12:41 . 4/05/2023 Perşembe
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Sezgin Tanrıkulu

Sezgin Tanrıkulu

Seçimlere 10 gün gibi kısa bir süre kalmışken partiler ve vekil adayları aday gösterildikleri bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu isimlerden birisi de CHP'den Diyarbakır 1. sıra adayı olarak gösterilen Sezgin Tanrıkulu.

Terör örgütü PKK ve HDP'ye yakınlığıyla bilinen Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz dönemde İstanbul milletvekili olmasına karşılık bu seçimlerde Diyarbakır'dan aday gösterildi.

Tanrıkulu da buna karşılık HDP ve terör örgütüne yönelik yayınladığı mesajlarla dikkat çekiyor.

PKK'nın kurulduğu köyden video yayınladı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kurulduğu Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya HDP'ye mesaj verdi.

"Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim Fis köyündeyim"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim Fis köyündeyim" notunu düştü.

"15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek"

Sezgin Tanrıkulu PKK'nın kurulduğu köyden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.



#Sezgin Tanrıkulu
#PKK
#HDP
#Fis köyü
2 saat önce
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