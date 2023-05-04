CHP'li Tanrıkulu PKK'nın kurulduğu köyde destek istedi

HDP ile yakınlığı nedeniyle parti tabanı tarafından da rahatsızlıkların dile getirildiği CHP'de Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili Adayı Sezgin Tanrıkulu, PKK operasyonlarına karşı çıktı. Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla bilinen Tanrıkulu, "Diyarbakır’ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" dedi.