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CHP'li Ümit Kocasakal'dan Özgür Özel'e adaylık tepkisi: Süreçte vebali olanlar kurtarıcılığa soyunamaz

CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasına tepki gösterdi. "Devamlı genel başkanının dizinin dibinde olmuş ve hiçbir şeyine itiraz etmemiş bir kişiyle mi değişim olacak?" diyen Kocasakal, "Bütün bu süreçte dahli, vebali ve günahı olanlar vaftizciliğe soyunamaz, kurtarıcılığa soyunamaz" ifadelerini kullandı.

Elif Karahan Şimşek
09:51 . 19/09/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
CHP'li Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasına tepki gösterdi.

CHP'li Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasına tepki gösterdi.

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çağrılarına kulak asılmayınca genel başkanlığa aday oldu.

Düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özel, yenilginin sorumluluğunu almadığını belirterek yapılan yanlış ittifaklara tepki gösterdi.

CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, son gelişmeleri Haber Global ekranlarında değerlendirirken sert eleştirilerde bulundu.

'Değişim masalının altında gizlenen şey taht kavgasıdır'

Yaklaşan kurultaydan bir sonuç alınamayacağını belirten Kocasakal,
"Değişim masalları altında gizlenen şey, tam anlamıyla taht kavgasıdır."
diyerek yaşananları Game Of Thrones dizisine benzetti.

'Genel başkanın dizinin dibinde olan biri kurtarıcılığa soyunamaz'

Kocasakal,
"Sekiz yıl boyunda yönetici, daha uzun bir zaman da milletvekilliği yapmış, devamlı genel başkanının dizinin dibinde olmuş ve hiçbir şeyine itiraz etmemiş bir kişiyle mi değişim olacak? Bütün bu süreçte dahli, vebali ve günahı olanlar vaftizciliğe soyunamaz, kurtarıcılığa soyunamaz.
" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı
Özgür Özel CHP İzmir İl Kongresi'nde partililerle atıştı

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisinin İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşma protestolarla sık sık kesildi. Özel, önce "Gençlik burada Bay Kemal'in yanında" sloganı atan partilileri, "Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk bundan sonra da yanında olacağız. Hiç şüpheniz olmasın" diyerek susturdu. Konuşmasına devam eden Özel'in sözleri bu kez de "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla kesildi. Özel bu kez partilileri sert sözlerle azarladı: "Gençler kim dediyse bunu yapın diye yapmayın. Gençler size bunu kim yapın dediyse yapmayın. Benim konuşmama engel olamazsınız. CHP'lilere yakışmaz. Beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı veren de susturamaz."


#Ümit Kocasakal
#CHP
#Özgür Özel
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