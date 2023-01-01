CHP'li Ümit Kocasakal'dan Özgür Özel'e adaylık tepkisi: Süreçte vebali olanlar kurtarıcılığa soyunamaz

CHP'li Ümit Kocasakal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasına tepki gösterdi.
Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısında bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, çağrılarına kulak asılmayınca genel başkanlığa aday oldu.
Düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özel, yenilginin sorumluluğunu almadığını belirterek yapılan yanlış ittifaklara tepki gösterdi.
CHP yönetimini eleştirdiği için partiden ihraç edilen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, son gelişmeleri Haber Global ekranlarında değerlendirirken sert eleştirilerde bulundu.