Gündem CHPli vatandaş AK Partili başkana dert yandı Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
İSTANBUL

CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım

'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İstanbul'un ilçelerine ziyarette bulunan AK Parti'li Belediye Başkanlarının bu haftaki durağı Kartal oldu. Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in CHP'li bir seçmenle konuşması kameraya yansıdı. CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması" sözleriyle Kartal Belediyesi'nden dert yandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPli vatandaş AK Partili başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
İstanbul/Kartal

AK Partili Belediye Başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında bu hafta Kartal'da ziyaretlerde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi’nde dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilenen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekti.

CHP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, CHP'li Kartal Belediyesi'nden memnun olmadığını anlatarak çöplerden ve kokudan geçilmediğini söyledi.

"CHP'LİYİM AMA MEMNUN DEĞİLİM"

CHP'li vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir CHP’liyim ama bu Kartal’dan hiç memnun değilim. Neden diyeceksiniz? Şu sokakların halini görün. Kayacık’tan sonra Aydos Orman Yolu’nu yapmışsınız, ne güzel. Allah razı olsun. Ben Pendik’e de gidiyorum 10 numara. A partisi B partisi yok. Ama bu Kartal Belediyesi’nden kurtulmamız lazım.

"ÇÖPLERDEN, KOKUDAN GEÇİLMİYOR"

Duyduğumuza göre milletvekili adayı olacakmış, umurumuzda değil. Biz onu Belediye Başkanı seçtiysek hizmetini yapacak. Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP’liymiş. Hiç umurumda değil CHP’li olması”

"SİZ GETİRDİNİZ SİZ GÖTÜRECEKSİNİZ"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, vatandaşın bu sözleri üzerine “Kararı siz vereceksiniz. Siz getirdiniz, siz götüreceksiniz” diyerek sandığı işaret etti.

CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
OYNAT 00:55
CHP'li vatandaş AK Parti'li başkana dert yandı: Kokudan geçilmiyor bunlardan kurtulmamız lazım
'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında İstanbul'un ilçelerine ziyarette bulunan AK Parti'li Belediye Başkanlarının bu haftaki durağı Kartal oldu. Uğur Mumcu Mahallesi'ne ziyarette bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in CHP'li bir seçmenle konuşması kameraya yansıdı. CHP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş, 'Şu sokağın haline bakın, çöplerden, kokudan geçilmiyor. Sokaklarda başıboş köpekler. Kaldırımlar dağınık. Neymiş CHP'liymiş. Hiç umurumda değil CHP'li olması' sözleriyle Kartal Belediyesi'nden dert yandı.


Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu
GÜNDEM
Ekrem İmamoğlu'nun 'Biz yaptık' yalanını bu kez Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin bozdu
Her yer maviye dönmüştü

Her yer maviye dönmüştü

​Endişe veren suyun nedeni belli oldu.
Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor

​Birçok insanın hayalindeki iş: Yeme içme de bedava.
İngilterenin yeni Sağlık Bakanı Coffeyin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

​Türkiye'yi kana bulayacaktı

​Nevşin Mengü'den altılı masaya sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katıldı. Erdoğan, ''Sırbistan'daki yatırımlarımız son 10 yılda adeta sıçrama yaparak, 1 milyon dolardan 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız bin 300'ü aştı. Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'yi ziyaret Kimlik ile seyahat, yatırımların teşviki ve korunması gibi konularda toplam 7 anlaşmayı imzaladık. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar'' açıklamasında bulundu.
ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı
Dünya

ABD'den Çin'e teknolojik ambargo: Fabrika açılması yasaklandı

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı, yeni başlatılacak program kapsamında ABD'li teknoloji devlerine yönelik büyük bir kısıtlamayı açıkladı. Ticaret Bakanı, teknoloji devi şirketlere Çin'de 10 yıl boyunca gelişmiş tesisler kurmasının yasaklandığını duyurdu.
Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masaya 'HDP' mesajı: Kavganın değil kucaklaşmanın zamanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı açılış töreninde "Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya. Şimdi kavganın değil, beraber olmanın zamanı" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, son dönemde Millet İttifakı'nda krize neden olan "HDP'ye bakanlık verilmesi" tartışmalarıyla ilgili olarak 6'lı masaya mesaj olarak değerlendirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.