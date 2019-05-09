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POLİTİKA

CHP'ki vekilden darbe tehdidi - Nurhayat Altaca Kayışoğlu darbe çağrısı

CHP'li vekilden darbe tehdidi

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararı ile ilgili 'darbe' tehdidinde bulundu. Kayışoğlu, "Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu.
CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararına dair skandal ifadeler kullandı.

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışması sırasından vurulan ve 'Gazi Meclis' unvanı alan TBMM çatısı altında yeniden darbe çağrısı yapılması tepkiyle karşılandı.

TBMM'deki oturum sırasından oturduğu yerden söz alan Kayışoğlu, "Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' şeklinde konuştu.

CHP'li vekil darbe çığırtkanlığı yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise milletten aldıkları yetkiyle görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Özkan, Kayışoğlu'nun ''Kaynayan kazan taşmaz mı, sandıkları aşmaz mı, seçmenin oyunu yok sayan darbeyle buluşmaz mı?'' sözlerinin bir darbe çığırtkanlığı yapmak olduğunu ifade etti.

AK Partili Cahit Özkan.

  • Özkan, Kayışoğlu'nun ifadelerinin kabul edilebilir olmadığını CHP grubundan bu konuşma üzerine bir izahat beklediklerini belirterek, ''Fiili yoldan veya doğrudan hiçbir milletvekilimizin bir darbe çığırtkanlığı içinde olmayacağını düşünüyoruz, milletvekilinden de bu konuda açıklama bekliyoruz.Kutsal Meclis çatısı altında yapılan yasal düzenlemelerle YSK, ister beğenelim ister beğenmeyelim bir karar verdi. Bu karardan sonra tevil yollu bir darbe çığırtkanlığı milli iradeye, yaptığımız yasama faaliyetine ve demokrasiye hakarettir'' dedi.

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