CHP’li vekilden İslam’a düşmanlık

"1400 senedir yapıyorsunuz bunu" diyerek, İslam'ın doğduğu günlere kadar ucu açık bir göndermede bulunan CHP'li vekilin sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Kerbela olayını anımsatan Akdoğan, Müslümanlara "zalim" dedi. Akdoğan, "Ey zalimler, ister kaymakam olun, ister vali; ister hâkim olun, ister savcı; ister vekil olun, ister bakan; boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. Bin dört yüz senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur'u asarken yaptınız bunu, Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu, sağcı solcu, kardeşi kardeşe kırdırırken yaptınız bunu, Mustafa Pehlivanoğlu'nu annesi son kez görmeden asarken, Erdal Eren'i asmadan önce yaşını büyütürken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı. AK Partili Mehmet Demir, "1400 senedir" derken, neyi kastettiğini sorunca Akdoğan, yanıtsız bıraktı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Akdoğan'ın sözlerine açıklık getirmek zorunda olduğunu belirterek, "Uyarmak zorundayız. Burada ya bin dört yüz senedir diyerek ne demek istediğini açıklayacak ya da bu itham ve iftiralarla artık… Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. Bin dört yüz senedir" dedi.