|
Gündem

CHP’li vekilden İslam’a düşmanlık

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarken, haddini aşarak Müslümanlara ağır ithamlarda bulundu.

Uğur Duyan
04:00 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:30 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Umut Akdoğan
Umut Akdoğan

"1400 senedir yapıyorsunuz bunu" diyerek, İslam'ın doğduğu günlere kadar ucu açık bir göndermede bulunan CHP'li vekilin sözleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Kerbela olayını anımsatan Akdoğan, Müslümanlara "zalim" dedi. Akdoğan, "Ey zalimler, ister kaymakam olun, ister vali; ister hâkim olun, ister savcı; ister vekil olun, ister bakan; boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı. Bin dört yüz senedir yapıyorsunuz bunu, Nesimi'nin derisini yüzerken yaptınız bunu, Hallacı Mansur'u asarken yaptınız bunu, Kubilay'ın başını keserken yaptınız bunu, sağcı solcu, kardeşi kardeşe kırdırırken yaptınız bunu, Mustafa Pehlivanoğlu'nu annesi son kez görmeden asarken, Erdal Eren'i asmadan önce yaşını büyütürken yaptınız bunu" ifadelerini kullandı. AK Partili Mehmet Demir, "1400 senedir" derken, neyi kastettiğini sorunca Akdoğan, yanıtsız bıraktı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Akdoğan'ın sözlerine açıklık getirmek zorunda olduğunu belirterek, "Uyarmak zorundayız. Burada ya bin dört yüz senedir diyerek ne demek istediğini açıklayacak ya da bu itham ve iftiralarla artık… Müslümanlar üzerindeki bu yaftayı ve bu iftiraları bitirmek zorundalar. Bin dört yüz senedir" dedi.



#CHP
#Umut Akdoğan
#Deniz Gezmiş
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?