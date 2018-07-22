CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi: Korku dağları sarmış

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdarolu'nun 'olağanüstü kurultay' açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu dün gazetecilerden gelen kurultay sorusuna sinirlenmiş, "Allah aşkına ülkenin gündemi ne? İnsanlar geçim derdinde, birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına birçok kesimden tepki gelirken, partisinden de eleştiriler yükseldi. Bolu milletvekili Tanju Özcan Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Korku dağları sarmış" dedi.

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan.

"Baskıla nedeniyle değişim istiyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun tüzüğün verdiği hakla kurultay isteyen delegeye baskı yaptığını ve tehdit ettiğini vurgulayan Özcan, "İşte tam bu nedenlerle değişim diyoruz" ifadelerini kullandı.

Korku dağları sarmış...hak hukuk adalet diyeceksin...Tüzüğün verdiği imkanı kullanarak Kurultay iradesini ortaya koyan delegeye baskı yapıp, hatta tehdit edeceksin..işte tam da bu nedenlerle değişim diyoruz — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) 21 Temmuz 2018

OYNAT 00:38 Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap veremedi Gazetecilerin 'kurultay' sorusuna sinirlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına Türkiye'nin gündemi ne? Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" yanıtını verdi.





"11'de sunarlarsa gereğini yaparız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, dün imza tartışması hakkında açıklama yaptı.

Erkek, toplanan imzaların 604'ü bulması ve noter onayıyla Genel Merkez'e iletilmesi durumunda gerekenin yapılacağını kaydetti.

Tartışmaları başlatan yemek

CHP'de kurultay tartışmalarını başlatan Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, 40 yıl sonra psikolojik barajı aştıklarını vurgulamış ve "Önümde yürü derlerse ben buna hazırım" demişti.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen İnce, 'onursal başkanlık' teklifini de açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu ise İnce'nin, "Kendisiyle bir yarış, rekabet içerisinde olmak istemediğimi ilettim" sözlerine, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun 'başarısı' sorgulanıyor

Girdiği hiçbir seçimden galip olarak çıkamayan Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi Meclis'e sokması ve partisinin oylarını düşürmesi eleştirilerin yeniden artmasına neden oldu.

Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra basının karşısına çıkarak, "Başaracağız" mesajını verdi.

Yeni Şafak Gündem (@yenisafakgundem)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Haz, 2018, 6:48öö PDT )

Danışmanı da güvenmiyor

Son olarak, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ekrem Kerem Oktay, CHP'nin seçimlerden hezimetle çıkmasına tepki gösterdi ve görevinden istifa etti.

Oktay istifa ederken, "CHP değişmeli, yeninden halkımıza umut vermeli" açıklamasını yaptı. Ardından da olağanüstü kurultayın toplanması için imza verdi.