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CHP’li yönetim için yolun sonu

Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları çerçevesinde Güngören'deydi. Kurum, “CHP’li mevcut yönetim için İstanbul’da artık yol bitmiştir. Güngören’de CHP'li İBB tarafından yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan'dan itibaren, kimsenin Güngören’i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz’’ dedi.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 03:08 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “CHP’li mevcut yönetim için, İstanbul’da artık yol bitmiştir” dedi. Güngören’deki kahvaltı programında Karadenizli kadınlara hitap eden Murat Kurum, "Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Tozkoparan’da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören’de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören’i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

GÜNDEMİ PERDELEME ÇALIŞMASI

Mevcut CHP’li İBB yönetiminin çaresizlik duygusuyla savrulduğunun ve İstanbul’un hiçbir sorununu gündemlerine almadığının altını çizen Kurum, “5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadardır" dedi.

Siyasi rant peşindeler

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, “Depremlerde 130 bin kişi öldü" sözüne açıklık getirdi. Rakamın son bir asrı kapsadığını söylediğini belirten Kurum, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıp, bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant yapanları esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

İBB PERSONELİNİN HAKKINI KORUYACAĞIZ

Kurum, daha sonra Güngören’de esnaf ziyaretinde bulundu. Güngören esnafı ve halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, burada vatandaşları dinledi, projelerini anlattı. Kurum, X (Twitter) hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda da bulundu. Kurum, “İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gasbını gidereceğiz” diye konuştu.


Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum: Gündemimiz İstanbul olacak
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum: Gündemimiz İstanbul olacak

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum İstanbul'a yapılacak projelerin detaylarını açıkladı. "Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız" diyen Murat Kurum kentsel dönüşüm için, "Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz" dedi. Kurum ayrıca "İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. Genç girişimciye 100 bin TL hibe, öğrenciye özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#Yerel Seçimler
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#İSKİ
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