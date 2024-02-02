CHP’li yönetim için yolun sonu

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum İstanbul'a yapılacak projelerin detaylarını açıkladı. "Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız" diyen Murat Kurum kentsel dönüşüm için, "Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz" dedi. Kurum ayrıca "İki yakaya iki büyük tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. Genç girişimciye 100 bin TL hibe, öğrenciye özel su tarifesi, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği, her öğrenciye yıllık 10 bin TL burs, toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.