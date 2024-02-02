CHP’li yönetim için yolun sonu

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “CHP’li mevcut yönetim için, İstanbul’da artık yol bitmiştir” dedi. Güngören’deki kahvaltı programında Karadenizli kadınlara hitap eden Murat Kurum, "Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Tozkoparan’da yıktığı İSKİ binasını, fizik tedavi merkezimizi, tıp merkezimizi, durdurulan meydan projelerimizi yeniden biz yapacağız. Güngören’de yıkılan ne varsa biz ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören’i cezalandırmasına asla müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
GÜNDEMİ PERDELEME ÇALIŞMASI
Mevcut CHP’li İBB yönetiminin çaresizlik duygusuyla savrulduğunun ve İstanbul’un hiçbir sorununu gündemlerine almadığının altını çizen Kurum, “5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadardır" dedi.
Siyasi rant peşindeler
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, “Depremlerde 130 bin kişi öldü" sözüne açıklık getirdi. Rakamın son bir asrı kapsadığını söylediğini belirten Kurum, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıp, bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına orada hayatını kaybeden vatandaşlarımız üzerinden siyasi rant yapanları esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
İBB PERSONELİNİN HAKKINI KORUYACAĞIZ
Kurum, daha sonra Güngören’de esnaf ziyaretinde bulundu. Güngören esnafı ve halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurum, burada vatandaşları dinledi, projelerini anlattı. Kurum, X (Twitter) hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda da bulundu. Kurum, “İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gasbını gidereceğiz” diye konuştu.