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CHP'li Zeynel Emre 'danışman' skandalını anlattı: Başka çevrelerden oy alabilmek için yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman’ın CHP lideri hakkında ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın yeterli tetkik yapılmadan başka çevrelerden oy alabilmek için yapıldığını söyledi.

18:43 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Zeynel Emre Kılıçdaroğlu'na küfreden kişinin danışman atanmasına ilişkin konuştu.

CHP'li Zeynel Emre Kılıçdaroğlu'na küfreden kişinin danışman atanmasına ilişkin konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta seçimlere iki gün kala ‘genel başkan danışmanı’ olarak atadı. Yaman’ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu’nu, ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ olarak hedef aldığı ortaya çıktı.

Yakın zamana kadar partide cirit atıyordu

4 Haziran’da Kılıçdaroğlu’nun bütün danışmanlarıyla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiği öğrenildi. Perinaz Yaman’ın yakın zamana kadar Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi’nin üçüncü katına giderek mesaisine devam ettiği belirtildi.



Kılıçdaroğlu: Bilseydim atamazdım

Yaşananlara ilişkin,
"O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu"
diyen Kılıçdaroğlu,
"Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti.
" dedi.

CHP'li Emre'den skandala 'oy için yaptık' savunması: Başka çevrelerden oy alabilmek için yapıldı

Konuya ilişkin katıldığı Tele 1 canlı yayınında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın başka çevrelerden oy almak için yapıldığını söyledi.

Emre açıklamasında,
"Seçimden iki gün önce başka çevrelerden oy alabilir miyim diye çabalanan bir atmosferde yeterli tetkik yapılmadan böyle bir görevlendirme yapılmış
" ifadelerini kullandı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zeynel Emre
#CHP
#Perinaz Mahpeyker Yaman
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