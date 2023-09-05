CHP'li Zeynel Emre 'danışman' skandalını anlattı: Başka çevrelerden oy alabilmek için yaptık

CHP'li Zeynel Emre Kılıçdaroğlu'na küfreden kişinin danışman atanmasına ilişkin konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın ve aile politikaları konusunda çalışma yapmak üzere Perinaz Mahpeyker Yaman’ı 26 Mayıs’ta seçimlere iki gün kala ‘genel başkan danışmanı’ olarak atadı. Yaman’ın sosyal medya paylaşımlarında Kılıçdaroğlu’nu, ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ olarak hedef aldığı ortaya çıktı.
Yakın zamana kadar partide cirit atıyordu
4 Haziran’da Kılıçdaroğlu’nun bütün danışmanlarıyla birlikte Yaman’ın da görevine son verildiği öğrenildi. Perinaz Yaman’ın yakın zamana kadar Genel Başkan Danışmanı sıfatıyla CHP Genel Merkezi’nin üçüncü katına giderek mesaisine devam ettiği belirtildi.
Kılıçdaroğlu: Bilseydim atamazdım
CHP'li Emre'den skandala 'oy için yaptık' savunması: Başka çevrelerden oy alabilmek için yapıldı
Konuya ilişkin katıldığı Tele 1 canlı yayınında açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, atamanın başka çevrelerden oy almak için yapıldığını söyledi.