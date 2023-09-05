CHP'li Zeynel Emre 'danışman' skandalını anlattı: Başka çevrelerden oy alabilmek için yaptık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ‘zavallı, hain ve kanı bozuk’ diyen ve Atatürk'e hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman’ı danışmanı olarak ataması parti içinde tepkiye neden oldu. PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer “Görevden alınmış dahi olsa kabul edilemez” dedi. PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ise “Partimizin ideolojisiyle bağdaşmayan işlere ve bu işleri yapan kişilerin örgütlerimizden daha değerli gösterilen pozisyonlara getirilmesine ilk gün de karşıydım bugün de karşıyım” ifadelerini kullandı.