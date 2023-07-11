CHP'li Zeynel Emre'den partide değişim isteyenlere gönderme: Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir

"Bugün böyle bir değerlendirme yapmak, böyle bir şey açıklamak doğru olmaz. Bizim sadece ve sadece yerim seçimlere odaklanmamız lazım. Şimdi önünüzde çok önemli bir sınav var. İnsanları o sınava konsantre etmenin dışında bir şey söyleyip de acabalarla başka düşüncelere sevk ederseniz parti içindeki yarışa odaklanmadaki motivasyonu kırarsınız. Partideki yenileşmeyi, güçlenmeyi devam ettirmemiz lazım. Genel başkanımızla birlikte birçok değişiklik oldu partide. Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir. Aklı selim baktığımızda önemli kazanımlar oldu."