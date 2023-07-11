CHP'li Zeynel Emre'den partide değişim isteyenlere gönderme: Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi.
Seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları devam ederken partisi içindeki değişim krizi de büyüyor.
Kılıçdaroğlu, bazı partililer tarafından kendisine yapılan 'koltuğa bırak' çağrılarına karşı görevine devam edeceği yönünde açıklamalar yapıyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, katıldığı canlı yayında partisindeki değişim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. KRT TV'de konuşan Emre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi.
"Sadece yerel seçimlere odaklanmamız lazım"
CHP'li Zeynel Emre'nin açıklamaları şu şekilde: