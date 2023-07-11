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CHP'li Zeynel Emre'den partide değişim isteyenlere gönderme: Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi. Partide değişim isteyenlere göndermede bulunan Emre, "Genel başkanımızla birlikte birçok değişiklik oldu. Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir. Aklı selim baktığımızda önemli kazanımlar oldu." dedi.

11:33 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi.

Seçimlerden büyük bir hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları devam ederken partisi içindeki değişim krizi de büyüyor.

Kılıçdaroğlu, bazı partililer tarafından kendisine yapılan 'koltuğa bırak' çağrılarına karşı görevine devam edeceği yönünde açıklamalar yapıyor.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, katıldığı canlı yayında partisindeki değişim tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. KRT TV'de konuşan Emre, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler öncesinde partide karışıklığa neden olmamak için istifa etmediğini söyledi.

"Sadece yerel seçimlere odaklanmamız lazım"

CHP'li Zeynel Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bugün böyle bir değerlendirme yapmak, böyle bir şey açıklamak doğru olmaz. Bizim sadece ve sadece yerim seçimlere odaklanmamız lazım. Şimdi önünüzde çok önemli bir sınav var. İnsanları o sınava konsantre etmenin dışında bir şey söyleyip de acabalarla başka düşüncelere sevk ederseniz parti içindeki yarışa odaklanmadaki motivasyonu kırarsınız. Partideki yenileşmeyi, güçlenmeyi devam ettirmemiz lazım. Genel başkanımızla birlikte birçok değişiklik oldu partide. Kimilerinin bir kerede bütün emekleri silme eğilimi olabilir. Aklı selim baktığımızda önemli kazanımlar oldu."



#Zeynel Emre
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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