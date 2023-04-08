CHP'liler memlekete gidiyor

HDP ile yapılan ortaklık ve 6’lı Masa’nın küçük ortaklarına dağıtılan vekillikler CHP’de rahatsızlıklara neden oldu. HDP’nin aday çıkarmayarak örtülü desteğe soyunması, CHP listelerinin Demokrat Parti (DP), Saadet Partisi (SP), DEVA ve Gelecek’e açılması pazarlıkları bu rahatsızlıkları daha da artırdı. Sandık yaklaşırken bu rahatsızlık oy kaçışına dönüştü. CHP’nin içindeki Atatürkçüler, ulusalcılar, HDP ve PKK’dan rahatsız olan milli CHP’liler ile küçük partilerle olası liste iş birliği mağdurları, rotasını Memleket Partisi’ne ve Muharrem İnce’ye çevirdi.

Bu durum, parti içinde seçime ilişkin tahminlere de yansımaya başladı. İnce’nin CHP’den kaçan oylar nedeniyle sandıkta beklenmedik bir oy alabileceği endişesi paylaşılıyor. Kaynaklar, 6’lı Masa’nın yaşadığı endişeyi de doğruluyor. CHP tabanının, HDP’nin yanı sıra 6’lı Masa’nın sağ ortakları DEVA, Gelecek ve SP’den de rahatsız olduğu biliniyor. Bu rahatsızlığa daralan listeler nedeniyle mağdurlar da eklenmeye başladı. Liste küskünleri için de rota Memleket Partisi olarak öne çıkıyor.

ENDİŞELİ HESAPLAR

Kan kaybına ilişkin yapılan değerlendirmelerde özellikle Memleket Partisi’nin milletvekili seçimlerinde yüzde 5-6, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yüzde 10 bandında bir oya ulaşma olasılığının 6’lı Masa’nın seçim sonrasında Meclis’te güçlü temsilini zora sokabileceği değerlendiriliyor. 6’lı Masa kurmayları, seçim sonrası Meclis dengeleri dışında Cumhurbaşkanı seçimine yönelik de İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun oyunu bölebileceği endişesini taşıyor. İnce’nin, Kılıçdaroğlu tarafından mağdur edildiği algısının oluşabileceğini ifade eden kurmaylar, bu durumun İnce lehine oy değişkenliğine neden olabileceğini hesap ediyor. Bu şekilde İnce’nin sürpriz bir şekilde çift rakamlara ulaşabileceği vurgulanıyor.

Bloomberg: Karizmadan yoksun

ABD merkezli Bloomberg, 14 Mayıs öncesinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bir analiz yayınladı. “Cumhurbaşkanlığı için ana muhalefet adayı, bariz bir şekilde karizmadan yoksun” ifadeleri kullanılan analizde, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının altına, “Sakin, evet. Karizmatik mi? Hayır” notu düşüldü.

ORTAK OLMAKTAN UZAKLAR

“Kılıçdaroğlu, olağanüstü sakin olduğu için Gandhi’ye benzetiliyor. Hatta hafif bir fiziksel benzerlik de var” denilen analizde, Kılıçdaroğlu’na ortaklarını yanında tutabilmek için önerilerde bulunuldu: “Müttefiklerini yanında tutmak için Kılıçdaroğlu’nun başka bir tarihi figüran liderlik becerilerine ihtiyacı olacak: Abraham Lincoln. İç savaş sırasında Amerikan başkanı tarafından yönetilen rakipler takımı gibi, dört Türk de ortak olmaktan uzaktır: Her biri başkan olma umutları beslemiştir.”

VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTAMAYACAK

Anayasa’da bazı değişiklikler yapmak isteyen muhalefetin karşı karşıya olduğu zorluklara değinilerek bunun tutulamayacak bir söz olduğuna dikkat çekildi. Analizde, “Parlamenter hükümet biçimine dönüş bu, tutamayacakları bir söz” denildi. Analizde koalisyonun birbirleriyle uyumsuzluklarına da vurgu yapıldı.







