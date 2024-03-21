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CHP'liler Özgür Özel yönetimine baş kaldırdı: Sandığa gitmiyorlar

CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaya göre CHP'lilerin yüzde 16'sının yerel seçimde sandığa gitmeyeceğini söyledi.

10:57 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:05 - 21/03/2024 Perşembe
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Özgür Özel
Özgür Özel

Yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefetteki krizlerin ardı arkası kesilmiyor.


2023 mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi, kurultay süreci sonrası yaşanan yönetim değişimi, Millet İttifakı'nın dağılması, DEM ile iş birliği CHP tabanında büyük bir tepkiye ve umutsuzluğa sebep olmuş durumda.


CHP'de her dönem yeni bir küskün kitlesi meydana getirdi. Partide yüksek oranlı boykot korkusu yaşanırken yerel seçimler geldi çattı.


Yarkadaş CHP anketini paylaştı


Gündemin bu ana maddesi olan yerel seçim konusu her gün TV kanallarında enine boyuna masaya yatırılıyor.


tv100'deki programda konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.


Yarkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi.


"CHP'lilerin yüzde 16'sı sandığa gitmeyecek"


Yarkadaş şöyle konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önüne giden resmi araştırmalarda CHP seçmeninin %16’sının sandığa gitmeme eğiliminde olduğu görülüyor.



Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Özel’e 'paraşüt' göndermesi: CHP'nin genel başkanlığı bu kadar ucuz mu!
Çukurova Belediye Başkanı Çetin'den Özel’e 'paraşüt' göndermesi: CHP'nin genel başkanlığı bu kadar ucuz mu!

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için aday gösterilmeyen isimlerden biri olan ve bu nedenle CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ateş püskürdü. Çetin, katıldığı 'Tarafsız Akıl' isimli programda, Özgür Özel'in 'Ben eczanemde oturup FİFA oynarken milletvekili seçildim' sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: "Bir genel başkan bu lafı söyler mi? Ama gidin benim avukatlık büroma bakın. Çalışmıyorum yasa gereği ama seçim bürosu gibi çalışıyor. Çünkü ben çekirdekten yetiştim. CHP'nin öz evladıyım. Başkaları gibi paraşütçü değilim, dağcıyım. Paraşütçüler ne yapar? Eczanesinde playstation oynarken milletvekili seçilir, her yere hazır getirilir. Bir gün uçağa atlar zirveye paraşütle konar. Bu kadar ucuz mu ya CHP'nin genel başkanlığı?"


#CHP
#Özgür Özel
#Barış Yarkadaş
31 dakika önce
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