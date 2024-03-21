CHP'liler Özgür Özel yönetimine baş kaldırdı: Sandığa gitmiyorlar

Yerel seçimlere sayılı günler kala muhalefetteki krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
2023 mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilgi, kurultay süreci sonrası yaşanan yönetim değişimi, Millet İttifakı'nın dağılması, DEM ile iş birliği CHP tabanında büyük bir tepkiye ve umutsuzluğa sebep olmuş durumda.
CHP'de her dönem yeni bir küskün kitlesi meydana getirdi. Partide yüksek oranlı boykot korkusu yaşanırken yerel seçimler geldi çattı.
Yarkadaş CHP anketini paylaştı
Gündemin bu ana maddesi olan yerel seçim konusu her gün TV kanallarında enine boyuna masaya yatırılıyor.
tv100'deki programda konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin yaptırdığı resmi araştırmaların sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.
Yarkadaş, CHP seçmeninin büyük bir çoğunluğunun boykota hazırlandığını söyledi.