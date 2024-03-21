CHP'liler Özgür Özel yönetimine baş kaldırdı: Sandığa gitmiyorlar

Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği için aday gösterilmeyen isimlerden biri olan ve bu nedenle CHP'den istifa ederek İYİ Parti'den aday olan mevcut Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ateş püskürdü. Çetin, katıldığı 'Tarafsız Akıl' isimli programda, Özgür Özel'in 'Ben eczanemde oturup FİFA oynarken milletvekili seçildim' sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: "Bir genel başkan bu lafı söyler mi? Ama gidin benim avukatlık büroma bakın. Çalışmıyorum yasa gereği ama seçim bürosu gibi çalışıyor. Çünkü ben çekirdekten yetiştim. CHP'nin öz evladıyım. Başkaları gibi paraşütçü değilim, dağcıyım. Paraşütçüler ne yapar? Eczanesinde playstation oynarken milletvekili seçilir, her yere hazır getirilir. Bir gün uçağa atlar zirveye paraşütle konar. Bu kadar ucuz mu ya CHP'nin genel başkanlığı?"