CHP'liler 'rüşveti' haberleştiren A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı: Yere düşürüp kafasına tekme attılar

"Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir."