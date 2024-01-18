CHP'liler 'rüşveti' haberleştiren A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı: Yere düşürüp kafasına tekme attılar

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. CHP yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı.
CHP'liler gazetecilere saldırdı: Yere düşürüp tekme attılar
Zanlılar, A Haber Televizyonu muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşürüp kafasını tekmeledi.
Soruşturma başlatıldı: Üç saldırgan gözaltında
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen üç saldırgan gözaltına alındı.
Ömer Çelik: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den açıklama: Basın CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanıştı
Kabaktepe, paylaşımının devamında muhabire geçmiş olsun dileklerini iletip saldırıyı en sert şekilde kınadı.
Murat Kurum'dan kınama
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da saldırıyı kınadı. X hesabından paylaşım yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı: