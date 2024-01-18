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CHP'liler 'rüşveti' haberleştiren A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı: Yere düşürüp kafasına tekme attılar

CHP yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonu izleyicilerine aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, belediye önünde toplanan kalabalığın saldırısına uğradı. Vural'ı yere düşüren zanlılar, tekmeleyip yumrukladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, üç saldırgan gözaltına alındı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
18:58 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:57 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunu haberleştiren gazeteciler, CHP'lilerin saldırısına uğradı.
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunu haberleştiren gazeteciler, CHP'lilerin saldırısına uğradı.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı. CHP yönetimindeki Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı.



CHP'liler gazetecilere saldırdı: Yere düşürüp tekme attılar

Zanlılar, A Haber Televizyonu muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşürüp kafasını tekmeledi.

Soruşturma başlatıldı: Üç saldırgan gözaltında

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen üç saldırgan gözaltına alındı.

Ömer Çelik: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin,
"Görevi başında mesleğini icra eden basın mensubu A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yönelik çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz."
açıklamasında bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den açıklama: Basın CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanıştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, skandala ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda,
"Basın ve medya özgürlüğü, maalesef ki CHP zihniyetinin soğuk yüzü ile yeninden tanışmış oldu. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yapılan bu saldırı, tüm basın camiasına ve basın özgürlüğüne karşı yapılan iğrenç bir eylemdir."
ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, paylaşımının devamında muhabire geçmiş olsun dileklerini iletip saldırıyı en sert şekilde kınadı.

Murat Kurum'dan kınama

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da saldırıyı kınadı. X hesabından paylaşım yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Görev başındayken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Haber yapmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gazetecilere yönelik saldırıları kınıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız'' açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki göstererek CHP'nin teröre sesini çıkarmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı'' ifadelerini kullandı.


#CHP
#Büyükçekmece Belediyesi
#A Haber
#Gazeteci
#Saldırı
19 saat önce
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