CHP'linin de umudu biziz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen, tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Dünyada böyle bir muhalefet yok" dedi. Partisinin Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Türkiye'de son 21 yılda pek çok şeyin değiştiğini, dönüştüğünü ve kendini yenilediğini ancak CHP'nin başını çektiği muhalefette hiçbir köklü değişim yaşanmadığını dile getirdi. Erdoğan, "31 Mart’ta tüm Türkiye’de biz çok farklı bir tablo bekliyoruz. Bu seçimlerin ülkemizde özellikle muhalefette gerçek manada bir değişim dalgasını ortaya çıkaracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇITAYI İYİCE AŞAĞI ÇEKTİLER

Sayılmaya çalışıldığında günler sürecek nice başarıya, reforma, kalkınma ve teknoloji atılımına imza attıklarının altını çizen Erdoğan, "Ancak ülkemizde muhalefet anlayışı öyle bir berbat ki ne yaparsan yap anlamazlar. Onu değiştirmeye muvaffak olamadık. İşte kendi içlerinde nasıl birbirlerine düştüklerini görüyorsunuz değil mi? Pek istemeseler de genel başkanlık koltuğunda oturanları değiştirdiler. Bundan her seferinde standardı düşürdüler, çıtayı iyice aşağı çektiler" dedi.

GELEN GİDENİ ARATIYOR

CHP'de her gelenin mutlaka bir öncekini mumla arattığını vurgulayan Erdoğan, "Gelen gideni aratıyor. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı. 'Değişim' dediler, 'yenilenme' dediler, bir sürü cafcaflı kavram kullandılar ancak günün sonunda sabık genel başkanlarını bir iç darbeyle siyasetten tardedip, aynı tas aynı hamam yollarına devam ettiler. Bay Kemal, güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu" değerlendirmesinde bulundu.

DEMOKRASİMİZ ADINA BÜYÜK TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıktıkları yolda aynen yürüdüklerini vurgulayarak, burada asıl hayal kırıklığını CHP'lilerin yaşadığını söyledi. CHP'lilerin partilerine ve siyaset kurumuna dair beklentilerini giderek kaybettiklerini gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Gazi'nin emaneti diyerek halen CHP'ye oy veren vatandaşlarımız, maalesef bir umutsuzluk sarmalına sürüklenmektedir. Her ne suretle olursa olsun siyaset kurumundan umut kesilmesi, demokrasimiz adına büyük bir tehdittir." dedi.

DIŞLANMIŞ HİSSETMELERİNE RIZA GÖSTEREMEYİZ

Türkiye'nin bu konuda çok acı tecrübeleri bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: "Geçmişte özellikle de 1970'lerde siyaset müessesesinin umut olma, ülkenin sorunlarına çözüm üretme vasfını yitirdiği durumlarda başımıza neler geldiğini hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine rıza gösteremeyiz. 85 milyonun tamamının mesuliyetini taşıyan bir kadro olarak, her kesimden vatandaşımıza ulaşmak, onlara da kulak vermek boynumuzun borcudur."

HİZMETİN ADRESİ CUMHUR İTTİFAKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tek tek anlatarak, bu kardeşlerimizin de oylarına talip olduğumuzu ifade edeceğiz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, muhalefete bakıp da asla yeise kapılmayın. Asla alternatifsiz değilsiniz. Hele hele CHP'nin iş bilmez, beceriksiz, sadece kendi kariyerini düşünen idarecilerine mecbur ve mahkum değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz, hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak işte biz buradayız."

GABAR'A CUDİ’YE GÖMDÜK

Türkiye ne zaman belini doğrultmaya, yeniden ayağa kalkmaya, kendini toparlamaya çalışsa birilerinin hemen devreye girerek buna fırsat vermediğini kaydeden Erdoğan, “Ülkemizi içine düştüğü bu cendereden kurtaran hamdolsun biz olduk. Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a gömdük, bunları Cudi'ye gömdük, bütün o mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik. Şimdi de sınır ötesinde aynen devam ediyoruz." sözlerini dile getirdi.

Artık Ahmetler Fatmalar uzaya gidecek

İlk insanlı uzay misyonunun geçen hafta başarıyla tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "İnşallah, yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecekler." ifadelerini kullandı. Erdoğan, her alanda büyük bir atılım içinde olunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat pahalılığı ve enflasyon başta olmak üzere sıkıntıların muhakkak üstesinden geleceğiz. Son 21 yılda pek çok başarıya imza atmış bir hükümet olarak, bugünkü sorunları da çözecek olan yine biziz."

DEM'lenenlere bir ders verin

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla hizmet, eser, yatırım ve projede yarışabilecek hiçbir siyasi hareket olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Belediye başkanı olarak 'kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekaya soranlara, sizin fikrinize saygı göstermeyenlere, kendi şahsi ikballeri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere... Anladınız değil mi bizim çayın demlenmesi değil, DEM diye bir parti var ya onlarla demlenenler var. Hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını gelin, bu kibir abidelerine gösterin."

İHA’larda ilk 3’teyiz

Siyasete kazandırdıkları istikrar ve güven iklimi sayesinde Türkiye'yi her alanda 3,5,10 kat büyüttüklerini belirten Erdoğan, ihracatı 36 milyar dolardan 256 milyar dolara çıkardıklarını belirtti. Türkiye'nin savunma sanayiinde yüzde 80'leri dışa bağımlılığını yüzde 20'lere indirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Bugün insansız hava araçlarında (İHA) dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Kızıl Elma ve ANKA-3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. TCG Anadolu'nun ardından geçen ay en büyük ikinci gemimiz olan TCG Derya'yı da donanmamıza teslim ettik. Kendimiz yaptık, dışarıdan değil." diye konuştu.

Canımız pahasına mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin ardından partisinin Trabzon mitingine de katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bize göre siyaset gölgede yürüme, istismarla mevzi kapma, her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir" dedi.

ASLA TESLİM OLMADIK

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. İstanbul'da başkanlık yaptık, parti kurduk iktidara geldik, ülkemizin başında hizmette bulunduk. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk. Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık. Trabzon'a 191 milyar TL'lik kamu yatırımı yaptık, her sözümüzün altında kısa sürede hayata geçirdiğimiz hizmetler yatıyor.











